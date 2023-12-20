Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко, выступая в Верховной раде. Фрагмент его речи опубликовал канал «Прямой» на YouTube в среду, 20 декабря.

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — поделился он.

Кроме того, экс-президент Украины отменил, что возник дефицит дронов, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Ранее, 18 декабря, командир 59-й бригады ВСУ указал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами. Кроме того, по информации агентства Associated Press, военнослужащие недовольны тем, что подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

15 декабря телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что, пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.