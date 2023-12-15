CNN предрек Украине поражение к лету 2024 года без помощи Запада

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников, сообщает 15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб.

Телеканал уточнил, что если США откажутся от поддержки Украины или продолжат задерживать ее выделение, то примеру Вашингтона последуют и европейские союзники.

Так, один высокопоставленный американский военный чиновник сообщил CNN, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уже к лету потерпеть значительные неудачи на фронте, в том числе полное поражение.

«С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они точно потерпят неудачу», — приводит телеканал слова источника среди высокопоставленных американских военных.

CNN также отмечает, что пока ВСУ вынуждены нормировать и экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять-семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

«По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает ракеты большой дальности, затем ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger», — уточняет телеканал.

Ранее, 14 декабря, немецкая газета Die Zeit отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, что является фатальным для него и его страны. Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», однако сейчас все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия были напрасными.

12 декабря во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако отметил, что возможности Вашингтона помогать Украине приближаются к окончанию.

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.