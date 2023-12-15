Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, написала 14 декабря немецкая газета Die Zeit.

Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», но в ходе последнего визита все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия и боеприпасов были напрасны.

«Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — указывает издание.

Журналисты также привели данные, что с августа по октябрь 2023 года финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза (ЕС) упала на 90% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал данный визит Зеленского пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал итоги визита Зеленского катастрофой. Политик добавил, что Зеленский был настолько обескуражен непреклонностью американских конгрессменов, которые не готовы поддерживать Украину, что обвинил их в кооперации с Кремлем.

В свою очередь, отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на разочарование правительства США в Зеленском из-за провалившегося контрнаступления украинской армии. Военный обратил внимание, что президент Украины находится в другом положении, чем год назад, в то время как для российского лидера Владимира Путина ситуация складывается наилучшим образом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.