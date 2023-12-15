Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Мир
В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Политика
В СФ указали на негативное влияние антироссийской политики ЕС на жителей Европы
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Мир
Внезапная проверка сил ПВО началась в Белоруссии
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков
Сюжет:

В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом

Die Zeit: поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом
0
Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, написала 14 декабря немецкая газета Die Zeit.

Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», но в ходе последнего визита все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия и боеприпасов были напрасны.

«Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — указывает издание.

Журналисты также привели данные, что с августа по октябрь 2023 года финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза (ЕС) упала на 90% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал данный визит Зеленского пустым и нерезультативным для Киева. По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел.

Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал итоги визита Зеленского катастрофой. Политик добавил, что Зеленский был настолько обескуражен непреклонностью американских конгрессменов, которые не готовы поддерживать Украину, что обвинил их в кооперации с Кремлем.

В свою очередь, отставной адмирал американских Военно-морских сил (ВМС) и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на разочарование правительства США в Зеленском из-за провалившегося контрнаступления украинской армии. Военный обратил внимание, что президент Украины находится в другом положении, чем год назад, в то время как для российского лидера Владимира Путина ситуация складывается наилучшим образом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023