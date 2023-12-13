Наглость президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Киева, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является «марионеткой Путина», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter) 13 декабря

По словам Филиппо, американские конгрессмены были в ярости от такого поведения Зеленского, что и лишило его «хорошей возможности» на большую помощь от США.

11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время самой встречи с Зеленским Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины. В то же время американский лидер заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине военной помощью.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.