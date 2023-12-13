Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США оказался пустым и безрезультативным для Киева. Такое мнение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналиста. Его слова опубликованы в официальном Telegram-канале посольства в среду, 13 декабря.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева», — высказался Антонов.

По мнению посла, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не сможет существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. Однако путь, избранный Вашингтоном, заставляет Соединенные Штаты еще глубже увязать в украинском конфликте.

«Смертоносная продукция с клеймом Made in USA на $200 млн принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей», — подчеркнул Антонов.

Он напомнил, что на Украине процветает коррупция, а это значит, что американское вооружение может быть продано за границу, и вскоре в каждом регионе мира может оказаться опасная для жизни техника, произведенная в США.

Днем ранее, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

В ходе встречи с Зеленским Байден объявил о том, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн от министерства обороны для Украины, и эти средства страна получит быстро.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении для прессы сообщил, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

Ранее в этот день президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделенный 6 декабря пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн стал преступной схемой по выводу денег, но бесконечно она работать не может.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.