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Захарова назвала военную помощь США Украине схемой по выводу денег
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Захарова назвала военную помощь США Украине схемой по выводу денег

Захарова: военная помощь США Украине стала схемой по выводу денег
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Austin Fraley
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Новый пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн стал преступной схемой по выводу денег, но бесконечно она работать не может. Об этом 12 декабря заявила журналистам в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около $113 млрд. Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией [президента США Джо] Байдена, не может работать бесконечно», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон», чтобы умолять Белый дом снова выделить деньги Киеву.

Также она упомянула заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждения, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

Ранее, 6 декабря, Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн. В него войдут, в частности, реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти.

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В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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