Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась для него фиаско: украинский лидер уехал из США, не получив дополнительную финансовую помощь. Об этом 13 декабря заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: кран (поток финансовой помощи. ― Ред.) больше не течет! Всё кончено!» ― заявил политик в соцсети X.

Филиппо добавил, что Зеленский был настолько обескуражен непреклонностью конгрессменов Соединенных Штатов, которые не готовы поддерживать Украину, что обвинил их в кооперации с Кремлем.

Кроме того, политик призвал французские власти отказаться от выделения финансовой помощи Киеву.

«Франция должна прекратить выплаты миллиардов и отказаться от абсурдной, разрушительной и воинственной политики Урсулы фон дер Ляйен!» ― заключил Филиппо.

11 декабря украинский лидер приехал с визитом на несколько дней в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что сделал всё возможное для обеспечения военной помощи. До этого президент Украины в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Во время самой встречи с Зеленским 12 декабря Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины. В то же время американский лидер заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать Украине военной помощью.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделенный 6 декабря пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн стал преступной схемой по выводу денег, но бесконечно она работать не может.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.