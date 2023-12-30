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Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет

Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство РФ в производстве крылатых ракет
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет. Об этом 30 декабря заявил отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Что насчет способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность», — сказал он.

Кривонос подчеркнул, что украинцам лгут о том, что РФ не способна производить необходимое количество вооружения для своей армии, при этом одна российская компания поставила войскам свыше тысячи крылатых ракет. Он указал, что предприятия на Украине этого сделать не способны.

Кроме того, отставной генерал ВСУ подверг критике украинских чиновников за то, что они заботятся о политике, а не о том, чтобы помочь армии.

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Ранее, 29 декабря, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс написал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ не могут сбивать российские бомбардировщики Ту-22М3. Он отметил, что для Киева проблема состоит в том, что все такие военные самолеты запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 321 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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