Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут сбивать российские бомбардировщики Ту-22М3, написал 29 декабря военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Он отметил, что теоретически Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы поразить российские ракетоносцы лишь с помощью старой советской зенитно-ракетной системы (ЗРК) С-200, но только при совпадении ряда условий.

«Проблема для командующих украинскими ПВО состоит в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 км. — Ред.). Типовая ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32 имеет дальность действия более чем в 500 миль (804 км. — Ред.)», — напомнил Экс.

Он добавил, что С-200 при этом поражают цели лишь на расстоянии около 300 км.

По словам журналиста, украинская С-200 могла бы поразить данный бомбардировщик, только если бы он подлетел достаточно близко к ней или если бы сама батарея находилась далеко впереди. Кроме того, обозреватель усомнился в достаточном количестве работоспособных ЗРК данного класса на вооружении ВСУ.

Ранее в тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Комментируя это, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью данных ударов были склады с западным оружием и системы ПВО.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также отметил, что реакция США на удары Воздушно-космических сил (ВКС) России доказывает, что специальная военная операция проходит эффективно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.