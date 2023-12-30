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Антонов назвал подтверждением эффективности спецоперации реакцию США на атаки ВКС РФ

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Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
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Реакция США на удары Воздушно-космических сил (ВКС) России доказывает, что специальная военная операция (СВО) проходит эффективно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его ответ на вопрос журналиста опубликован в Telegram-канале дипмиссии в пятницу, 29 декабря.

«Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение», — высказался политик.

По его словам, усилия Запада по ослаблению российской экономики не приводят к тому результату, которого так хотелось бы добиться США и их союзникам. Более того, эффект оказался полностью противоположным.

«Россия за последний год «сосредоточилась», стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных сил резко усилилась. Подтверждение тому — сегодняшние успешные удары российских ВКС по военным объектам киевского режима», — заявил Антонов.

Посол подчеркнул, что, если бы в Соединенных Штатах действительно заботились о жизнях простых украинцев, то предприняли бы все возможные шаги, чтобы склонить Киев на сторону мирных переговоров.

«Агрессивные же заявления с призывами к еще более ожесточенному военному противостоянию ведут к серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности. Историческая ответственность за эти действа будет полностью лежать на США», — резюмировал Антонов.

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Ранее в этот день главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты страны. До этого на территории всей страны была объявлена воздушная тревога, продлившаяся три часа. Сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах в городе. Помимо этого, в Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях также прогремели взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Как отметил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны. По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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