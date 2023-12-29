Реклама
Прямой эфир
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Мир
Полянский сообщил о внеочередном заседании СБ ООН по Украине в ночь на 30 декабря
Культура
Машков рассказал об интегрированной программе подготовки актеров в «Табакерке»
Мир
Небензя указал на единоличную позицию США по прекращению огня в Газе
Общество
Клубу Mutabor после «голой» вечеринки Ивлеевой грозит штраф
Мир
В США захотели ограничить Киев в распоряжении переданными средствами
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве отца журналиста Легойды
Мир
В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»
Мир
В Белом доме заявили о наблюдении за ситуацией с падением ракеты в Польше
Общество
Умер единственный в России корги-полицейский
Мир
Великобритания поставит на Украину около 200 ракет ПВО
Мир
В США назвали решение Байдена о переизбрании худшим в этом году
Мир
В Германии заявили о непрекращающемся давлении Российской армии на ВСУ
Общество
В Измайловском парке в Москве открылась новая усадьба Деда Мороза
Сюжет:

На Украине назвали оружие НАТО и системы ПВО целью недавних ударов ВС РФ

Отставной полковник СБУ Стариков: целью ударов ВС РФ по Украине было оружие НАТО
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря сказал в интервью YouTube-каналу «Да, это так» полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Кинжалы» и «Искандеры» направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит $2 млн, может уничтожить комплекс, который стоит $1 млрд. Тем более их у нас ограниченное количество», — пояснил он.

По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

«Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать», — подытожил он.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023