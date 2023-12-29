На Украине назвали оружие НАТО и системы ПВО целью недавних ударов ВС РФ

Целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря сказал в интервью YouTube-каналу «Да, это так» полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Кинжалы» и «Искандеры» направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит $2 млн, может уничтожить комплекс, который стоит $1 млрд. Тем более их у нас ограниченное количество», — пояснил он.

По словам Старикова, благодаря воздушной операции российские войска не только нанесли удары по складам с оружием НАТО, но и перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

«Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать», — подытожил он.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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