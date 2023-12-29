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ВС РФ нанесли за неделю 51 удар по военным объектам Украины

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Фото: РИА Новости/Константин Морозов
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщило Министерство обороны (МО) России.

Удары наносились объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников, добавило ведомство.

«<…> за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — указали в министерстве.

Кроме того, за неделю было сбито 10 самолетов и два вертолета украинской армии, а также перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета «Нептун» и 251 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), подчеркнули в МО.

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Ранее, 28 декабря, сообщалось, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выпустили неуправляемые авиационные ракеты по опорным пунктам и солдатам ВСУ на донецком направлении.

До этого, 27 декабря, Минобороны РФ отметило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолет Ми-8, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников ВСУ. Помимо этого, военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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