Российские военнослужащие поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 27 декабря.

«Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины», — указали в оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены украинский склад топлива, а также живая сила и военная техника противника в 127 районах спецоперации.

В Минобороны также сообщили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых украинских групп в районе Новгородского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как уточняется, общие потери противника на данном направлении составили до 280 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.

Также ранее в этот день артиллеристы расчета 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации.

За день до этого, 26 декабря, в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации украинских войск в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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