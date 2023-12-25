 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО
Происшествия
В Санкт-Петербурге пожарные МЧС локализовали возгорание в ангаре
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Мир
В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов
Мир
Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа
Мир
Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы
Мир
В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после шторма
/

«Контратаки ВСУ практически закончились»

Как артиллеристы уничтожают технику врага на донецком направлении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита блиндажа — больше двух метров. Внутри него оборудованы нары — не только для бойцов, но и для расчета орудия. На позициях артиллерии 110-й бригады «Известия» узнали, как наши солдаты строят защищенные от ракет и беспилотников укрепления, а в прифронтовом Петровском районе Донецка вместе с волонтерами доставили помощь детям-инвалидам, живущим у линии фронта.

«Мы здесь ничего не боимся»

Такой позиции ты больше нигде не найдешь! Может быть, только когда в следующий раз к нам приедешь. Всё это сделано вручную, сначала вкопана яма, потом уложены бревна. Сверху бревна, бетон, песок, кирпич и земля, — показывает офицер 110-й бригады Самара, проводя нас под землю на позициях противотанковых пушек «Рапира».

По аккуратной лестнице мы заходим в жилой блиндаж с нарами для расчета орудия. По словам наших собеседников, над нами больше двух с половиной метров защиты от вражеского огня, здесь личный состав может находиться в полной безопасности.

От 152-миллиметровых снарядов мы защищены полностью. Если калибр больше, значит не зря строили. «Пионом» (орудие 203-мм) попробуй по такой цели попади. Ну а «Хаймарс»? Пускай, проверим, значит мы заслужили, что на нас такие ракеты тратить будут, — поясняет Самара.

По словам военнослужащих, на донецком направлении у врага заметен дефицит боеприпасов по сравнению с прошедшим летом. На многих участках фронта наши войска от обороны переходят к наступательным действиям. Падает и качество личного состава противника.

Солдаты ВФУ

Солдаты ВФУ

Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko

Штурмовать они перестали в ответ. То есть контратаки практически закончились. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет. Возможно, и боекомплект, и люди у врага на других участках фронта сейчас находятся, — рассказывает Самара.

А вот активность беспилотников врага, как и глубина их действия, только возрастает. Это замечают военнослужащие, а теперь уже и мирные жители прифронтовых районов, которые часто попадают под удары с украинских дронов. Едва только подъехав к позициям артиллеристов, мы почти сразу слышим звуки БПЛА и прячемся в укрытие.

Но ждать, чтобы подойти к орудию, не приходится. На позициях 110-й бригады из блиндажа можно выйти к «Рапире», не поднимаясь на поверхность, — само орудие установлено под землей. Вдоль прохода дополнительно сделаны «лисьи норы» — уходящие вбок укрытия на случай, ели обстрел застанет при переходе между помещениями.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» на позиции в блиндаже

Через дверь попадаем в снарядный погреб, а из него проходим уже на позицию противотанковой пушки МТ-12. Над казенной частью орудия блестит новая металлическая вытяжка для отвода пороховых газов при активной стрельбе. Для гильз — отдельное помещение, которое соединяется с огневой позицией трубой в стене. Над нами большое количество «накатов» для защиты. Снаружи находится только небольшая часть ствола, такую позицию практически не засечь даже с воздуха.

— На улицу выходишь, только чтобы пополнить боеприпасы и для ротации. Мы здесь ничего не боимся, сюда можно даже 152-миллиметровыми снарядами накидывать! — объясняет Самара.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

«Обстрелы продолжаются и усиливаются, но мы всё равно не сдаемся»

Среди тех, кого мы встречаем на позициях, многие не просто из ДНР, а из прифронтовых районов Донецка. Командир орудия Комар, который вместе с Самарой показывает нам результаты долгой работы по обустройству, — из Петровского района. Донецкая Петровка упирается в Марьинку, за которую сейчас идут бои, и это один из самых пострадавших районов столицы ДНР. И даже сегодня, когда приближается вторая годовщина начала СВО и десятая — войны в Донбассе, этот район остается прифронтовым.

Во многих местах Петровского и Кировского районов, кроме общих проблем с водой, которые есть во всем городе, нет и света. Часть линий электропередачи разбита обстрелами, а часть пострадала при погодных катаклизмах. Восстанавливать их не всегда возможно — ремонтные бригады и сами попадают под огонь украинской артиллерии или бомбежки с БПЛА.

Отправляемся с одной из волонтерских групп, доставившей груз из «большой» России, развозить помощь для детей по Петровскому району. Кроме новогодних подарков в микроавтобусе самое важное — лекарства для детей-инвалидов, которые продолжают жить в прифронтовой зоне. Помощью для реабилитационного центра стал и сам автомобиль, которые необходим для перевозки детей.

Волонтеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В одном из спортзалов идут занятия в общественной организации «Дельфины». Обстановка не позволяет заниматься плаванием, поэтому тренировки проходят «по-сухому». Но даже в таких условиях ребята за прошедший год смогли выполнить нормативы и некоторые попали в сборную РФ.

У нас на прошлой неделе был серьезный катаклизм, и почти весь Кировский район остался без воды и тепла. Коммунальщики работают на износ, но многие погибли, и людей не хватает. Обстрелы продолжаются и усиливаются, еще и «птицы» летают в нашем районе, которые сбрасывают взрывные устройства. Но мы всё равно не сдаемся, — рассказывает Ольга Волкова, директор организации «Дельфины». За ее спиной дети тренируются перед будущими соревнованиями в тылу, а матери благодарят волонтеров за редкие лекарства.

Когда машина с грузом полностью опустела, приезжаем на последнюю точку маршрута.

— Я этим занимаюсь, потому что считаю, что это необходимо, мы находимся в замечательных условиях в городе Москве. А люди здесь, в Донецкой и Луганской республиках, находятся в очень сложных жизненных условиях, и хотелось бы как-то по-человечески им помочь. Здесь очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи, — подводит итог дня волонтер Егор Козловский.

Автомобиль тоже остается в Донецке — в реабилитационном центре «С надеждой на будущее».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир