«Контратаки ВСУ практически закончились»

Защита блиндажа — больше двух метров. Внутри него оборудованы нары — не только для бойцов, но и для расчета орудия. На позициях артиллерии 110-й бригады «Известия» узнали, как наши солдаты строят защищенные от ракет и беспилотников укрепления, а в прифронтовом Петровском районе Донецка вместе с волонтерами доставили помощь детям-инвалидам, живущим у линии фронта.

«Мы здесь ничего не боимся»

— Такой позиции ты больше нигде не найдешь! Может быть, только когда в следующий раз к нам приедешь. Всё это сделано вручную, сначала вкопана яма, потом уложены бревна. Сверху бревна, бетон, песок, кирпич и земля, — показывает офицер 110-й бригады Самара, проводя нас под землю на позициях противотанковых пушек «Рапира».

По аккуратной лестнице мы заходим в жилой блиндаж с нарами для расчета орудия. По словам наших собеседников, над нами больше двух с половиной метров защиты от вражеского огня, здесь личный состав может находиться в полной безопасности.

— От 152-миллиметровых снарядов мы защищены полностью. Если калибр больше, значит не зря строили. «Пионом» (орудие 203-мм) попробуй по такой цели попади. Ну а «Хаймарс»? Пускай, проверим, значит мы заслужили, что на нас такие ракеты тратить будут, — поясняет Самара.

По словам военнослужащих, на донецком направлении у врага заметен дефицит боеприпасов по сравнению с прошедшим летом. На многих участках фронта наши войска от обороны переходят к наступательным действиям. Падает и качество личного состава противника.

Солдаты ВФУ Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko

— Штурмовать они перестали в ответ. То есть контратаки практически закончились. Они иногда пытаются что-то сделать, но не так, как было летом. Тогда они каждый день пытались что-то у нас отобрать, сейчас — нет. Возможно, и боекомплект, и люди у врага на других участках фронта сейчас находятся , — рассказывает Самара.

А вот активность беспилотников врага, как и глубина их действия, только возрастает. Это замечают военнослужащие, а теперь уже и мирные жители прифронтовых районов, которые часто попадают под удары с украинских дронов. Едва только подъехав к позициям артиллеристов, мы почти сразу слышим звуки БПЛА и прячемся в укрытие.

Но ждать, чтобы подойти к орудию, не приходится. На позициях 110-й бригады из блиндажа можно выйти к «Рапире», не поднимаясь на поверхность, — само орудие установлено под землей . Вдоль прохода дополнительно сделаны «лисьи норы» — уходящие вбок укрытия на случай, ели обстрел застанет при переходе между помещениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» на позиции в блиндаже

Через дверь попадаем в снарядный погреб, а из него проходим уже на позицию противотанковой пушки МТ-12. Над казенной частью орудия блестит новая металлическая вытяжка для отвода пороховых газов при активной стрельбе. Для гильз — отдельное помещение, которое соединяется с огневой позицией трубой в стене. Над нами большое количество «накатов» для защиты. Снаружи находится только небольшая часть ствола, такую позицию практически не засечь даже с воздуха.

— На улицу выходишь, только чтобы пополнить боеприпасы и для ротации. Мы здесь ничего не боимся, сюда можно даже 152-миллиметровыми снарядами накидывать! — объясняет Самара.

«Обстрелы продолжаются и усиливаются, но мы всё равно не сдаемся»

Среди тех, кого мы встречаем на позициях, многие не просто из ДНР, а из прифронтовых районов Донецка. Командир орудия Комар, который вместе с Самарой показывает нам результаты долгой работы по обустройству, — из Петровского района. Донецкая Петровка упирается в Марьинку, за которую сейчас идут бои, и это один из самых пострадавших районов столицы ДНР. И даже сегодня, когда приближается вторая годовщина начала СВО и десятая — войны в Донбассе, этот район остается прифронтовым.

Во многих местах Петровского и Кировского районов, кроме общих проблем с водой, которые есть во всем городе, нет и света. Часть линий электропередачи разбита обстрелами, а часть пострадала при погодных катаклизмах. Восстанавливать их не всегда возможно — ремонтные бригады и сами попадают под огонь украинской артиллерии или бомбежки с БПЛА.

Отправляемся с одной из волонтерских групп, доставившей груз из «большой» России, развозить помощь для детей по Петровскому району. Кроме новогодних подарков в микроавтобусе самое важное — лекарства для детей-инвалидов, которые продолжают жить в прифронтовой зоне. Помощью для реабилитационного центра стал и сам автомобиль, которые необходим для перевозки детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В одном из спортзалов идут занятия в общественной организации «Дельфины». Обстановка не позволяет заниматься плаванием, поэтому тренировки проходят «по-сухому». Но даже в таких условиях ребята за прошедший год смогли выполнить нормативы и некоторые попали в сборную РФ.

— У нас на прошлой неделе был серьезный катаклизм, и почти весь Кировский район остался без воды и тепла. Коммунальщики работают на износ, но многие погибли, и людей не хватает. Обстрелы продолжаются и усиливаются, еще и «птицы» летают в нашем районе, которые сбрасывают взрывные устройства. Но мы всё равно не сдаемся, — рассказывает Ольга Волкова, директор организации «Дельфины». За ее спиной дети тренируются перед будущими соревнованиями в тылу, а матери благодарят волонтеров за редкие лекарства.

Когда машина с грузом полностью опустела, приезжаем на последнюю точку маршрута.

— Я этим занимаюсь, потому что считаю, что это необходимо, мы находимся в замечательных условиях в городе Москве. А люди здесь, в Донецкой и Луганской республиках, находятся в очень сложных жизненных условиях, и хотелось бы как-то по-человечески им помочь. Здесь очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи, — подводит итог дня волонтер Егор Козловский.