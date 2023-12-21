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«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»

Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Погода на донецком направлении в зоне СВО в последние дни неприятная — температура то опускается ниже нуля, то вновь уходит в плюс. На дорогах образуется наледь, а потом, подтаивая, покрывается тонким слоем воды — спокойно не пройти. Плотный туман, мокрый снег, дождь — преимущество этого метеонабора только в том, что он не дает работать беспилотникам. Тем не менее на передовые позиции всё равно лучше выдвигаться в рассветных сумерках — всё пространство до линии боевого соприкосновения простреливается беспокоящим огнем пулеметов и артиллерией. В таких условиях корреспонденты «Известий» побывали на позициях 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса и наблюдали, как ее саперы создают проходы для пехоты — это нужно, чтобы потом отбивать важные украинские позиции.

Саперные сложности

Уходить с прокатанной бронетехникой колеи на траву опасно, поэтому бойцы идут друг за другом. В предрассветном тумане мы выдвинулись на позиции 5-й бригады 1-го Донецкого корпуса. На дороге тут и там видны слетевшие с ботинок резиновые кошки-ледоступы разных моделей — кто-то потерял их и не смог заново надеть в темноте и грязи, под весом рюкзака и снаряжения.

— Делаем проходы для пехоты. Сейчас обстановка очень тяжелая, поскольку противнику с Запада приходит много мин. И даже когда мы видим мину, не всегда можем быстро найти данные по ее ТТХ и конструкции, — рассказывает сапер Сергей. — Сейчас нам приходится сталкиваться с различными типами мин — с датчиками металла, движения, защитой от разминирования. Поэтому импортные стараемся уничтожать на месте.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В подтверждения слов Сергея со стороны тыла слышны мощные взрывы. Там, где это возможно, саперы расчищают территорию вокруг дорог и ранее захваченных позиций врага. Впереди же, чуть меньше километра, работают пулеметы, в тумане простреливая «слепые зоны».

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Проходим мимо бывшего промышленного здания, которое противник в свое время превратил в один из своих опорных пунктов. Многие недели и месяцы тяжелых боев, ударов артиллерии и авиации почти сравняли его с землей. В остатках мощных бетонных конструкций угадываются очертания первых этажей. Чуть поодаль из тумана выступает силуэт одной из шахт. Бойцы проводят нас к бывшему гаражу, из-под завалов которого виднеются автомобили и квадроциклы противника.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Под землей, в укрытии, у печки-буржуйки солдаты вспоминают годы боев на донецком направлении. Среди офицеров 5-й бригады и сегодня много ветеранов донбасского ополчения. Сергей рассказывает, что его боевой путь начался еще в 2014 году с обороны Славянска. Во время действия Минских соглашений он был в районе Авдеевской промзоны, где прекращения огня не соблюдалось практически ни дня.

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— Мира тогда не было. Мы соблюдали Минские соглашения, поскольку не могли отвернуться от наших законов. А враг не соблюдал их. Шли постоянные активные бои. С началом СВО, можно сказать, для меня ничего не поменялось. Только у нас добавилось сил, и мы пошли резко вперед! — объясняет Сергей.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

До 2014 года он профессионально занимался спортом. Но с тех пор получил много ранений, поэтому вернуться на прежний уровень, конечно, не сможет.

Наверху, у огневой точки пулемета, общаемся с офицером с позывным Декан. Он из Калининграда, был призван по мобилизации.

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— Год назад нас сюда перебросили, полк мобилизованных в основном из Калининграда, Астрахани, Мурманска. Здесь уже придали в бригаду, и на этом направлении мы уже по своим специальностям и должностям вживались в ситуацию, перенимали опыт товарищей. Мы попали в 5-ю бригаду, которая действительно опытная, пользуется большим авторитетом. Мы гордимся тем, что здесь находимся вместе с такими людьми! К сожалению, многих из ветеранов уже не стало. Низкий им поклон, это действительно боевые и грамотные ребята, — рассказывает Декан.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сегодня обстановка на донецком направлении меняется. За время летних и осенних боев противник лишился многих опытных и подготовленных солдат. Кроме того, заметно упала активность артиллерии врага, вероятно, сказывается недостаток снарядов.

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— На нашем направлении мы активно поджимаем противника, выбиваем его с тех позиций, которые он ранее занимал. Враг в данный момент ведет больше сдерживающие действия, понимая, что мы их в любом случае выдавим, они пытаются создавать нам проблемы, пока готовят себе отход и новые позиции для закрепления, — рассказывает Декан.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Как и у многих, при первом приезде в Донбасс Декана поразили удары украинских боевиков по мирному населению. Судьба таких прифронтовых районов Донецка, как Петровский и Трудовское, по словам собеседника, стала для него откровением.

— За тот период, что мы здесь, это десятки обстрелов по мирному населению, — рассказывает Декан.

Реактивная артиллерия за работой

На другом участке донецкого направления приезжаем к «реактивщикам» 9-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Боевая машина РСЗО «Град» выходит на подготовленную позицию и как только останавливается, один из бойцов спрыгивает и занимает позицию с противодроновым ружьем. Угроза с воздуха — одна из основных.

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— Уже четыре года служу в реактивном дивизионе бригады, СВО встречал уже подготовленным. Сейчас работаем много артиллерийскими дуэлями, не даем противнику работать по гражданским, выезжаем сразу и работаем по нему нашей артиллерией, чтоб меньше потерь несли мирные жители, — рассказывает Димон, командир боевой машины.

Репортаж из зоны СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он закончил наводить установку, и поскольку с воздуха мы прикрыты, есть пара минут для комментария. Сразу после этого Димон командует отойти от машины на безопасное расстояние, поскольку задерживаться на открытом месте дольше необходимого всё равно не стоит.

Если РСЗО не обнаружат с воздуха, то основную опасность представляет ответный огонь по данным контрбатарейных радаров. Для нанесения удара по огневой позиции врагу необходимо около трех минут от момента первого выстрела, это время считается критичным почти во всех артиллерийских подразделениях на донецком направлении. «Град» отрабатывает по цели и уходит чуть больше чем за две минуты. Из соседних посадок также слышны пуски реактивных снарядов и зенитных ракет, но в тумане тяжело понять, кто и куда ведет огонь.

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Среди пара от льда и снега, попавшего под реактивные струи «Града» (а это дополнительный демаскирующий фактор), остаемся только мы, снимавшие отход РСЗО. А из джипа уже кричат: «Торопитесь!» Необходимо быстро уйти хотя бы на пару сотен метров — это примерная погрешность наведения по радару у украинских контрбатарейщиков.

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