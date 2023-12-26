Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Об этом 26 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, по словам Гордеева, артиллерия Восточной группировки войск уничтожила вражеские минометные расчеты у Новодонецкого и Новодаровки. Потери противника составили три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 55 боевиков ВСУ, отметил он.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

До этого, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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