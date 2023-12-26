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Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Об этом 26 декабря сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, по словам Гордеева, артиллерия Восточной группировки войск уничтожила вражеские минометные расчеты у Новодонецкого и Новодаровки. Потери противника составили три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и до 55 боевиков ВСУ, отметил он.

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Ранее, 23 декабря, сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

До этого, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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