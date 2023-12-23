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ВС РФ уничтожили восемь долговременных огневых точек на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными», — приводит его слова «РИА Новости».

Также Гордеев добавил, что в результате удара бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем Вооруженных сил (ВС) РФ были уничтожены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного.

Кроме того, он указал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки ВСУ осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам Гордеева, российская артиллерия, помимо этого, успешно ликвидировала два минометных расчета в районах Макаровки и Новодонецкого, а также гаубицу Д-20 в районе Нескучного.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее в этот день Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Работу по ликвидации позиций противника при помощи квадрокоптеров успешно осуществили подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

22 декабря МО РФ сообщило, что батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы группировки войск «Запад» России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники ВСУ. В российском Минобороны отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), операторы которого зафиксировали попадание и уничтожение техники противника.

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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