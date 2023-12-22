Расчеты РСЗО «Ураган» поразили скопления бронетехники ВСУ на купянском направлении
Батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы Западной группировки войск России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ в пятницу, 22 декабря.
Там отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.
«Работаем с самого начала СВО. Опыта у нас достаточно. Продолжаем работать. Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки», — привело оборонное ведомство слова старшего офицера батареи с позывным Кама.
По его словам, бойцы его подразделения успешно уничтожают и западную технику.
«Из иностранной техники поражали польские самоходки «Краб», американские М777», — отметил Кама.
РСЗО «Ураган» предназначены для уничтожения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и других объектов противника.
В этот же день сообщалось, что подразделения восточной группировки российских войск поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки в зоне спецоперации. Отмечалось, что были уничтожены танк и более десяти боевиков ВСУ.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что украинская армия за прошедшие сутки лишилась 12 долговременных огневых точек и потеряла до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Он отметил, что российские военные ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».
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