Батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы Западной группировки войск России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ в пятницу, 22 декабря.

Там отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

«Работаем с самого начала СВО. Опыта у нас достаточно. Продолжаем работать. Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки», — привело оборонное ведомство слова старшего офицера батареи с позывным Кама.

По его словам, бойцы его подразделения успешно уничтожают и западную технику.

«Из иностранной техники поражали польские самоходки «Краб», американские М777», — отметил Кама.

РСЗО «Ураган» предназначены для уничтожения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и других объектов противника.

В этот же день сообщалось, что подразделения восточной группировки российских войск поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки в зоне спецоперации. Отмечалось, что были уничтожены танк и более десяти боевиков ВСУ.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что украинская армия за прошедшие сутки лишилась 12 долговременных огневых точек и потеряла до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Он отметил, что российские военные ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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