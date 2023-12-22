Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» в управление Росимущества
Мир
В Киеве обвинили Москву в срыве сделки по поставкам истребителей ВСУ
Мир
МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа
Армия
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении
Мир
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
Общество
Балицкий назвал угрозы в свой адрес издержками производства
Мир
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Армия
Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ
Мир
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Армия
ВС РФ поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки
Мир
В Германии отметили нежелание ЕС отказываться от стальной продукции РФ
Армия
Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
Армия
Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
Мир
В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Сюжет:

Расчеты РСЗО «Ураган» поразили скопления бронетехники ВСУ на купянском направлении

МО: «Ураганы» РФ уничтожили на купянском направлении скопление бронетехники ВСУ
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы Западной группировки войск России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ в пятницу, 22 декабря.

Там отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

«Работаем с самого начала СВО. Опыта у нас достаточно. Продолжаем работать. Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки», — привело оборонное ведомство слова старшего офицера батареи с позывным Кама.

По его словам, бойцы его подразделения успешно уничтожают и западную технику.

«Из иностранной техники поражали польские самоходки «Краб», американские М777», — отметил Кама.

РСЗО «Ураган» предназначены для уничтожения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и других объектов противника.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

В этот же день сообщалось, что подразделения восточной группировки российских войск поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки в зоне спецоперации. Отмечалось, что были уничтожены танк и более десяти боевиков ВСУ.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что украинская армия за прошедшие сутки лишилась 12 долговременных огневых точек и потеряла до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Он отметил, что российские военные ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023