Подразделения Восточной группировки российских войск поразили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Катериновки и Новомихайловки. Об этом 22 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки. Уничтожены танк и более десяти боевиков», — сказал он.

Гордеев отметил, что бойцы группировки Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.

Ранее в этот же день Гордеев сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки лишилась 12 долговременных огневых точек и потеряла до 65 боевиков на южнодонецком направлении. Он отметил, что российские военные ликвидировали опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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