Правящая «Коалиция»: в зоне спецоперации появилась самая дальнобойная САУ

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» усилила российские подразделения в зоне СВО, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Новая боевая машина — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама она полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — после этого бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Но самое главное, дальность стрельбы САУ — до 80 км. Появление машин с такими характеристиками в зоне проведения СВО поможет склонить в нашу сторону чашу весов в контрбатарейной борьбе, отмечают эксперты.

Нужная специализация

В российские артиллерийские подразделения в зоне СВО поступили первые САУ «Коалиция-СВ» предназначенные для уничтожения живой силы, артбатарей, средств ПВО, а также пунктов управления и полевых укреплений противника. О начале поставок «Известиям» сообщил источник в Минобороны России.

В октябре этого года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что САУ прошла государственные испытания и готова к серийному производству , подтвердив «уникальные технические характеристики установки». Гаубица превосходит «лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», также подчеркнули в «Ростехе».

Таким образом, от момента завершения государственных испытаний до начала поставок в войска прошло всего около двух месяцев.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом сам процесс испытаний продолжался дольше, чем планировалось. Ранее «Известия» писали, что план госиспытаний «Коалиции» Минобороны РФ утвердило еще в конце 2021 года. Тогда предполагалось, что они завершатся 30 сентября 2022 года, после чего САУ примут на вооружение. Но процесс затянулся.

«Коалицию-СВ» можно называть часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Изначально «Коалиция-СВ» предназначается для контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» на краснолиманском направлении Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Для этого также необходимы системы «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», — отметил он. — Это средства контрбатарейной борьбы, которые позволяют точно определять позиции вражеской артиллерии. По всей видимости, «Коалиция» будет действовать в связке с ними. Это у нас единственная САУ с автоматическим заряжанием. Она может быстро закидывать на траекторию сразу несколько снарядов и после этого менять позиции. Другая ее особенность — автоматическая система управления наведением орудия.

У «Коалиции-СВ» предусматривалась связь с беспилотником, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

— Установка может автоматически осуществлять топографическую привязку, и, получив координаты с беспилотника, нанести высокоточный удар с закрытой огневой позиции по батарее противника, — рассказал «Известиям» эксперт. — Сейчас упор делается на то, чтобы результативность была выше, а расход снарядов меньше. В рамках такой концепции и создана «Коалиция-СВ».

Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации Фото: РИА Новости

САУ в корне отличается от самоходной артиллерийской установки «Мста-С», пояснил Алексей Леонков.

— Во-первых, у нее необитаемая башня, — отметил он. — Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у «Мсты-С». Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет «Коалиции-СВ» применять тактику кочующей артиллерии. А также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе.

Немаловажно и то, что орудие «Коалиции-СВ» само по себе высокоточное, то есть может обычными снарядами вести высокоточную стрельбу, резюмировал Леонков.

На танковым шасси

В состав вооружения САУ также входит дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет «Корд». Кроме того, «Коалиции» интегрированы в автоматизированную систему управления (АСУ) тактического звена. Благодаря этому САУ смогут получать целеуказания от внешних источников — разведчиков, авиации и беспилотников. Новая ТЗМ обеспечивает быструю загрузку боеприпасов на борт — процесс займет несколько минут.

Танк Т-90М «Прорыв» возвращается к месту базирования после выполнения боевой задачи на краснолиманском направлении в ЛНР Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Перспективная российская машина создана на шасси танка Т-90, которое было наиболее маневренным и грузоподъемным на момент начала разработок. Но с самого начала разработки существовали планы размещение орудия на платформе «Армата».

Кроме того, в рамках проекта «Коалиция-СВ» были создано еще несколько изделий — в том числе и транспортно-загрузочная машина (ТЗМ).

Линейка боеприпасов

Для современных артиллерийских систем в России уже разработана большая линейка боеприпасов. В частности, в январе 2021 года стало известно о начале испытаний нового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95.

Он снабжен инерциальной и спутниковой навигационными системами, а также несколькими вариантами головок самонаведения.

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» во время учений артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа на Юргинском военном полигоне, 2021 год Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

До сих пор самым известным российским управляемым снарядом был 152-мм высокоточный «Краснополь» с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 25 километров. Он активно используется в зоне спецоперации. Есть видео уничтожения этим боеприпасом САУ, минометов и комплексов ПВО,

Также известно о работах над версией «Краснополь-Д» с боевой дальностью до 43 км.