Правящая «Коалиция»: в зоне спецоперации появилась самая дальнобойная САУ
Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» усилила российские подразделения в зоне СВО, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Новая боевая машина — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама она полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — после этого бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Но самое главное, дальность стрельбы САУ — до 80 км. Появление машин с такими характеристиками в зоне проведения СВО поможет склонить в нашу сторону чашу весов в контрбатарейной борьбе, отмечают эксперты.
Нужная специализация
В российские артиллерийские подразделения в зоне СВО поступили первые САУ «Коалиция-СВ» предназначенные для уничтожения живой силы, артбатарей, средств ПВО, а также пунктов управления и полевых укреплений противника. О начале поставок «Известиям» сообщил источник в Минобороны России.
В октябре этого года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что САУ прошла государственные испытания и готова к серийному производству, подтвердив «уникальные технические характеристики установки». Гаубица превосходит «лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач», также подчеркнули в «Ростехе».
Таким образом, от момента завершения государственных испытаний до начала поставок в войска прошло всего около двух месяцев.
Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
При этом сам процесс испытаний продолжался дольше, чем планировалось. Ранее «Известия» писали, что план госиспытаний «Коалиции» Минобороны РФ утвердило еще в конце 2021 года. Тогда предполагалось, что они завершатся 30 сентября 2022 года, после чего САУ примут на вооружение. Но процесс затянулся.
«Коалицию-СВ» можно называть часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».
Изначально «Коалиция-СВ» предназначается для контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1М» на краснолиманском направлении
— Для этого также необходимы системы «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», — отметил он. — Это средства контрбатарейной борьбы, которые позволяют точно определять позиции вражеской артиллерии. По всей видимости, «Коалиция» будет действовать в связке с ними. Это у нас единственная САУ с автоматическим заряжанием. Она может быстро закидывать на траекторию сразу несколько снарядов и после этого менять позиции. Другая ее особенность — автоматическая система управления наведением орудия.
У «Коалиции-СВ» предусматривалась связь с беспилотником, напомнил военный эксперт Алексей Леонков.
— Установка может автоматически осуществлять топографическую привязку, и, получив координаты с беспилотника, нанести высокоточный удар с закрытой огневой позиции по батарее противника, — рассказал «Известиям» эксперт. — Сейчас упор делается на то, чтобы результативность была выше, а расход снарядов меньше. В рамках такой концепции и создана «Коалиция-СВ».
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» на боевой позиции в южном секторе спецоперации
САУ в корне отличается от самоходной артиллерийской установки «Мста-С», пояснил Алексей Леонков.
— Во-первых, у нее необитаемая башня, — отметил он. — Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у «Мсты-С». Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет «Коалиции-СВ» применять тактику кочующей артиллерии. А также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе.
Немаловажно и то, что орудие «Коалиции-СВ» само по себе высокоточное, то есть может обычными снарядами вести высокоточную стрельбу, резюмировал Леонков.
На танковым шасси
В состав вооружения САУ также входит дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет «Корд». Кроме того, «Коалиции» интегрированы в автоматизированную систему управления (АСУ) тактического звена. Благодаря этому САУ смогут получать целеуказания от внешних источников — разведчиков, авиации и беспилотников. Новая ТЗМ обеспечивает быструю загрузку боеприпасов на борт — процесс займет несколько минут.
Танк Т-90М «Прорыв» возвращается к месту базирования после выполнения боевой задачи на краснолиманском направлении в ЛНР
Перспективная российская машина создана на шасси танка Т-90, которое было наиболее маневренным и грузоподъемным на момент начала разработок. Но с самого начала разработки существовали планы размещение орудия на платформе «Армата».
Кроме того, в рамках проекта «Коалиция-СВ» были создано еще несколько изделий — в том числе и транспортно-загрузочная машина (ТЗМ).
Линейка боеприпасов
Для современных артиллерийских систем в России уже разработана большая линейка боеприпасов. В частности, в январе 2021 года стало известно о начале испытаний нового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95.
Он снабжен инерциальной и спутниковой навигационными системами, а также несколькими вариантами головок самонаведения.
Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» во время учений артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа на Юргинском военном полигоне, 2021 год
До сих пор самым известным российским управляемым снарядом был 152-мм высокоточный «Краснополь» с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 25 километров. Он активно используется в зоне спецоперации. Есть видео уничтожения этим боеприпасом САУ, минометов и комплексов ПВО,
Также известно о работах над версией «Краснополь-Д» с боевой дальностью до 43 км.
Новые разработки поступают в российскую армию регулярно. Так, недавно «Известия» писали о том, что в зоне СВО появились вездеходы «Пластун-СН». Они применяются как машины для эвакуации раненых — в них помещается двое носилок. Вездеходы также могут свободно перевозить группу из восьми человек. Кроме того, «Пластуны» используются для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет. Вездеход «Пластун-СН» получил легкую броню и бронестекла, которые выдерживают пули 7,62 мм, выпущенные из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров.