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Машина с прицелом: в войска поступили новые вездеходы «Пластун»

Они предназначены для эвакуации раненых, разведки и размещения минометов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В российские войска поступили вездеходы «Пластун-СН», ранее представленные на форуме «Армия-2023», выяснили «Известия». Они имеют легкую броню и применяются как машины для эвакуации раненых — в них помещается двое носилок. Вездеходы также могут свободно перевозить группу из восьми человек. «Пластуны» используются для разведки и в качестве платформы под 82-мм миномет. Эксперты отмечают, что машина может стать хорошим транспортером, спасающим раненых и доставляющим грузы к переднему краю.

Спасают жизни

Легкие гусеничные транспортеры производятся в двух модификациях — гражданского и военного назначения. В военном исполнении у машины отсутствует жесткая крыша, что позволяет быстро высадится или загрузить машину, разместить в ней раненых.

— В зоне военной спецоперации вездеходы «Пластун-СН» сейчас помогают вывозить раненых, спасая тем самым человеческие жизни, — рассказал «Известиям» руководитель представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» в Москве Антон Мартынюк.

По его словам, вездеход «Пластун-СН» получил легкую броню и бронестекла, которые выдерживают пули 7,62 мм, выпущенные из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с расстояния сто метров.

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Машина имеет тентованный верх, что, по словам разработчиков, при необходимости обеспечивает быструю эвакуацию экипажа, пассажиров и раненых. Причем брезент крепится на специальных феромагнитах, что позволяет в случае опасности быстро его скинуть.

В комплекте также пара пластиковых носилок, которые можно передвигать волоком по снегу, земле или сильной грязи.

«Пластун-СН» может стать хорошей машиной снабжения и эвакуации для подразделений переднего края, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Гражданская модификация вездехода «Пластун-СН»

Гражданская модификация вездехода «Пластун-СН»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Он хорошо приспособлен для перевозки раненых и грузов, — отметил эксперт. — С его помощью можно доставить личный состав, боекомплект и грузы прямо к линии боевого соприкосновения. В том, что у машины нет бронированной крыши, есть свои плюсы: при подрыве на мине или попадания боеприпаса солдаты, находящиеся в открытом десантном отделении, пострадают гораздо меньше, чем в закрытом. Их может выбросить взрывной волной, но они останутся живы. Именно по этой причине при определенных условиях солдаты часто ездят на броне.

Есть у «Пластун-СН» и другие преимущества, пояснил Александр Перенджиев. Например, из такой машины можно вести огонь на ходу, прикрываясь бортовой броней, легче следить за небом.

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Крадется «Пластун»

Благодаря хорошей проходимости «Пластуны» можно использовать в любую погоду и практически по любому грунту.

— Человек, идущий по снегу, провалится в него сильнее, чем наша машина, — отметил Антон Мартынюк, — Это достигается благодаря низкому давлению на грунт.

Двигатели вездеходов, включая гражданские версии, получили автоматические системы пожаротушения. Они включаются из салона — водителю или пассажирам достаточно дернуть чеку.

Вездеход «Пластун-СН» во время демонстрации возможностей вооружения и военной техники на полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Вездеход «Пластун-СН» во время демонстрации возможностей вооружения и военной техники на полигоне Алабино в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Пластун-СН» может оснащаться подъемными мачтами двух типов, на которые устанавливается видеооборудование для наблюдения за местностью, включая тепловизоры. Это позволяет вести разведку или визуально контролировать нужный район даже ночью.

Изображение с камеры будет поступать на экран, который при необходимости устанавливается прямо в салоне — это позволяет личному составу оставаться в тепле в любую погоду.

В комплектации «Пластуна-СН» есть выдвижные или выносные мачты, которые могут поднять видеооборудование на высоту 7 м.

В вездеходе можно установить 82-мм миномет. Он монтируется внутри самого транспортера. Причем при стрельбе машина твердо стоит на грунте — это позволяет вести беглый огонь, не меняя корректировку после каждой выпущенной мины.

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Обе армейские модификации вездехода способны преодолевать препятствия высотой более полуметра, 40-градусные подъемы, водные преграды и т.д.

«Пластун» создан с использованием узлов и агрегатов, применяемых в автомобилях АвтоВАЗа, что гарантирует простоту обслуживания и высокую ремонтопригодность. Машина на 93% состоит из отечественных комплектующих.

Вездеход оснащен двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с., который позволяет ему разгоняться до 40 км/ч. Управление стандартного автомобильного типа значительно облегчает эксплуатацию техники и не требует специальных навыков от экипажа.

Согласно данным разработчиков, масса вездехода — 3,8 т, ширина всесезонной гусеницы — 50 см. Вездеход развивает скорость до 50 км/ч. Резиновые гусеницы не портят асфальт.

Эксплуатанты отмечают, что машина тихая — гусеницы и мотор шумят гораздо меньше, чем у других вездеходов, включая знаменитые МТ-ЛБ.

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— То, что машина тихая, — это плюс, ее сложнее обнаружить, особенно если она будет действовать ночью, — полагает Александр Перенджиев.

Всё новое — медикам

Военные медики, работающие в зоне СВО, сейчас активно получают новую технику. Ранее «Известия» писали, что в зоне спецоперации начал действовать медицинский поезд. В его состав входят приемный покой, передвижные палаты, операционные и реанимационные отделения. Поезд располагает возможностью развернуть вертолетные площадки. Также он оснащен современным узлом связи.

До последнего времени медицинские поезда выполняли лишь задачи по эвакуации раненых из Ростова-на-Дону в тыловые госпитали.

Вездеход «Пластун-СН»

Вездеход «Пластун-СН»

Фото: vezdehoder.ru

Также в зоне специальной военной операции должен появиться тяжелый вертолет Ми-26, в котором установлена реанимационная аппаратура и предусмотрены места для перевозки раненых. В случае необходимости вертолет может оперативно прибыть, а медики начать свою работу в районе боевых действий.

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Российская армия активно использует специальные эвакуационные вертолеты. Они сделаны на базе Ми-8 различных модификаций.

В составе оборудования машины более 20 приборов, с помощью которых можно проводить искусственную вентиляцию легких, стимуляцию сердечной деятельности и другие первичные реанимационные действия до доставки пострадавших в профильное лечебное учреждение.

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