Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска
Мир
На Украине признали рост противостояния между Зеленским и Залужным
Армия
Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Посол Палестины заявил о возобновлении переговоров Израиля и ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и в пригороде Николаева
Мир
Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокаций извне
Мир
Макрон допустил приглашение Путина во Францию в 2024 году
Общество
Почти 40% россиянок заявили о готовности к экспериментам с внешностью
Мир
Суд в США оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения
Мир
Осужденный за шпионаж в РФ американец Пол Уилан заявил о предательстве США
Происшествия
Двое детей и их бабушка погибли в результате пожара в Батайске
Общество
Синоптик Шувалов предрек снегопад на выходных в Москве
Мир
В США указали на проблему производства снарядов для Украины и Израиля
Происшествия
Выброс пепла на высоту 1,3 км произошел на курильском вулкане Эбеко
Общество
Синоптик назвал 20 декабря самым теплым днем в Москве с начала зимы
Сюжет:

Мобильные расчеты ПТУР нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Работаем по танкам, бронетехнике, бронемашинам, скоплениям живой силы противника», — сообщил один из операторов ПТУР с позывным Лекс.

Как отметил другой оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

«Вижу цель, навелся, ракета вышла, я ее сопровождаю. Ракета дошла, цель поразил», — рассказал он.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Накануне, 20 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что боевые расчеты российских крупнокалиберных орудий стали для боевиков киевского режима проблемой, которая не имеет решения.

19 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО (противовоздушной обороны) «Пеликан». Отмечалось, что оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) России поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Кроме того, на краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» и артиллерия отразили пять атак 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023