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Российские военные уничтожили РЛС и склад боеприпасов ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и радиолокационную станцию ПВО «Пеликан». Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» и артиллерия отразили пять атак 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики (ЛНР). На данном направлении противник потерял до 185 военных, три автомобиля и две боевые машины пехоты.

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Ранее в этот день российские бомбардировщики поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного и Новомихайловки на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев рассказал, что российские военные также сорвали попытки ротации противника на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.

До этого сообщалось, что подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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