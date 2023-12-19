Подразделения БПЛА при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении. Минобороны РФ 19 декабря показало работу российских десантников в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

По информации военного ведомства, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, оператор боевой единицы подлетел к позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и определил цель для поражения, которой была группа боевиков, перемещающихся по позициям между окопами.

Подразделениям беспилотной авиации понадобилось несколько секунд на корректировку и наведение на цель. Дальше сброс ВОГ (гранат), попадание ими в противника и его уничтожение.

«Нашли цель, тут же запускаем две «птицы»: первая с бомбой, чтоб блиндаж взорвать, допустим, вторая с нагрузкой тоже. То есть чтобы, если выбежит пехота, сразу ее отработать. По результатам за последние два месяца — около 140 «двести» (убитых. — Ред.) и 230–240 «триста» (раненых. — Ред.). Ночные вылазки, у них постоянные перемещения. Днем они нас уже бояться просто. Если видят «птицу», начинают разбегаться. А ночью они себя как-то более уверенно чувствуют. Но тут же опять же мы приспособились и уже на ночных гораздо эффективнее даже. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Приспосабливаемся, так сказать, к обстановке», — рассказал оператор БПЛА с позывным Санта.

В Минобороны отметили, что только на данном участке СВО на запорожском направлении, подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск уничтожили несколько сотен украинских боевиков.

Накануне Министерство обороны России показало, как штурмовые подразделения ивановских десантников из состава группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии штурмом взяли укрепленный опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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