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Подразделения БПЛА при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении. Минобороны РФ 19 декабря показало работу российских десантников в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

По информации военного ведомства, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами, оператор боевой единицы подлетел к позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и определил цель для поражения, которой была группа боевиков, перемещающихся по позициям между окопами.

Подразделениям беспилотной авиации понадобилось несколько секунд на корректировку и наведение на цель. Дальше сброс ВОГ (гранат), попадание ими в противника и его уничтожение.

«Нашли цель, тут же запускаем две «птицы»: первая с бомбой, чтоб блиндаж взорвать, допустим, вторая с нагрузкой тоже. То есть чтобы, если выбежит пехота, сразу ее отработать. По результатам за последние два месяца — около 140 «двести» (убитых. — Ред.) и 230–240 «триста» (раненых. — Ред.). Ночные вылазки, у них постоянные перемещения. Днем они нас уже бояться просто. Если видят «птицу», начинают разбегаться. А ночью они себя как-то более уверенно чувствуют. Но тут же опять же мы приспособились и уже на ночных гораздо эффективнее даже. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Приспосабливаемся, так сказать, к обстановке», — рассказал оператор БПЛА с позывным Санта.

В Минобороны отметили, что только на данном участке СВО на запорожском направлении, подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск уничтожили несколько сотен украинских боевиков.

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Накануне Министерство обороны России показало, как штурмовые подразделения ивановских десантников из состава группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии штурмом взяли укрепленный опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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