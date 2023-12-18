«Бойцы чувствуют народную поддержку»
Сильные морозы и снегопады резко ухудшили условия на донецком направлении в зоне СВО, но не остановили ожесточенные бои. Всё это увеличило нагрузку на медицинские транспортные подразделения. Эвакуировать раненых часто приходится под огнем и угрозой ударов БПЛА. Корреспонденты «Известий» побывали в одном из подразделений Российской армии, куда волонтеры доставили снаряжение и новый автотранспорт для военных медиков, и оценили условия их работы.
На вес золота
Вооруженные силы РФ получили два автомобиля повышенной проходимости и два автобуса для перевозки раненых. Конечно, автобусы — не машины эвакуации переднего края, их применяют уже для доставки раненых в госпиталь.
— Сегодня получили замечательную технику, которая поможет нам в эвакуации раненых с передовой и их дальнейшей транспортировке. Перевозка — всегда сложный процесс. Любая техника ломается, поэтому без новых машин — никуда, — рассказывает «Известиям» военнослужащий с позывным Второй.
Также военнослужащие получили комплекты современных средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ).
— Дополнительную броню зачастую не найдешь, мы очень довольны. Людям, которые идут в бой каждый день, объяснять ее ценность не надо, — продолжает Второй.
Современное тактическое снаряжение, применяемое в ходе СВО, сильно изменилось по сравнению с тем, что было в нулевые годы.
Сейчас новые образцы СИБЗ начинают поступать в войска, но многие военнослужащие приобретают части и элементы снаряжения самостоятельно или получают от волонтеров. Кроме того, даже самое качественное и дорогое снаряжение изнашивается и приходит в негодность в ходе активных боевых действий, и его необходимо регулярно обновлять.
Автотранспорт и снаряжение доставили фонд «Ленинградский рубеж» и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
— Помощь в основном собрали жители Ленинградской области и сотрудники администрации. Процентов 80 — это обычные люди. Также встречаются и компании, но это редкость, к сожалению, — рассказывает Виталий Будников, директор фонда «Ленинградский рубеж».
При доставке гуманитарки в действующие части часто можно слышать, что солдатам приятен не только сам факт получения груза, но и ощущение поддержки тыла. Конечно, бойцы тоже видят, как идут сборы, и понимают, что полученное ими не просто «казенное», а собрано простыми людьми, чувствуют народную поддержку.
С передовой — в тыл
— Автобусы для перевозки раненых всегда востребованы, потому что они в отличие от обычной скорой помощи могут перевозить четырех тяжелых лежачих раненых вместе с медицинским персоналом, аппаратами искусственной вентиляции легких и прочей необходимой аппаратурой. Один такой автобус заменяет четыре обычных автомобиля, — объясняет Виталий Будников.
Ранее фонд уже передал в войска автобус на восемь мест, он успешно используется.
Машины, конечно, переделаны для медицинских задач. Кроме штатных широких дверей в них сделаны задние, для погрузки лежачих. Внутри оборудованы стойки для носилок, шкафы для медикаментов и оборудования, сиденья для медиков.
— Автобусы добровольно обслуживают фельдшеры из Ленинградской области. Они сотрудники различных больниц нашего региона. Военные передают им раненых, и они уже перевозят их в тыловые районы, в госпитали. Сами заправляем, сами возим, сами обслуживаем, и военным это очень удобно, — продолжает Виталий Будников.
Сейчас фонд «Ленинградский рубеж» занимается строительством фельдшерского пункта. В нем организуют работу по самым часто встречающимся на фронте заболеваниям и прием стоматолога, офтальмолога и дерматолога.
Такой фельдшерский пункт сможет существенно снизить повседневную нагрузку на военных врачей.
В затяжном позиционном противостоянии работа медиков стала одной из важных и опасных. На передовой, с учетом активной работы аэроразведки противника и давно известных подходов к нашим позициям, первый этап эвакуации становится самым опасным. Сейчас специальные группы используют для этого различные виды тележек, мототехнику, роботизированные платформы.
Из относительно безопасных точек раненых далее распределяют по госпиталям. Здесь уже работает автотранспорт. Такая доставка от медицинских рот или батальонов, естественно, происходит в любую погоду и нередко по плохим дорогам. Постоянно необходимы исправные и готовые к срочному выезду автомобили.