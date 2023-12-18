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Сюжет:

«Бойцы чувствуют народную поддержку»

Как волонтеры помогают военным медикам на донецком направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Сильные морозы и снегопады резко ухудшили условия на донецком направлении в зоне СВО, но не остановили ожесточенные бои. Всё это увеличило нагрузку на медицинские транспортные подразделения. Эвакуировать раненых часто приходится под огнем и угрозой ударов БПЛА. Корреспонденты «Известий» побывали в одном из подразделений Российской армии, куда волонтеры доставили снаряжение и новый автотранспорт для военных медиков, и оценили условия их работы.

На вес золота

Вооруженные силы РФ получили два автомобиля повышенной проходимости и два автобуса для перевозки раненых. Конечно, автобусы — не машины эвакуации переднего края, их применяют уже для доставки раненых в госпиталь.

— Сегодня получили замечательную технику, которая поможет нам в эвакуации раненых с передовой и их дальнейшей транспортировке. Перевозка — всегда сложный процесс. Любая техника ломается, поэтому без новых машин — никуда, — рассказывает «Известиям» военнослужащий с позывным Второй.

Также военнослужащие получили комплекты современных средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ).

— Дополнительную броню зачастую не найдешь, мы очень довольны. Людям, которые идут в бой каждый день, объяснять ее ценность не надо, — продолжает Второй.

Современное тактическое снаряжение, применяемое в ходе СВО, сильно изменилось по сравнению с тем, что было в нулевые годы.

Сейчас новые образцы СИБЗ начинают поступать в войска, но многие военнослужащие приобретают части и элементы снаряжения самостоятельно или получают от волонтеров. Кроме того, даже самое качественное и дорогое снаряжение изнашивается и приходит в негодность в ходе активных боевых действий, и его необходимо регулярно обновлять.

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Фото: предоставлено пресс-службой

Автотранспорт и снаряжение доставили фонд «Ленинградский рубеж» и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Помощь в основном собрали жители Ленинградской области и сотрудники администрации. Процентов 80 — это обычные люди. Также встречаются и компании, но это редкость, к сожалению, — рассказывает Виталий Будников, директор фонда «Ленинградский рубеж».

При доставке гуманитарки в действующие части часто можно слышать, что солдатам приятен не только сам факт получения груза, но и ощущение поддержки тыла. Конечно, бойцы тоже видят, как идут сборы, и понимают, что полученное ими не просто «казенное», а собрано простыми людьми, чувствуют народную поддержку.

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С передовой — в тыл

— Автобусы для перевозки раненых всегда востребованы, потому что они в отличие от обычной скорой помощи могут перевозить четырех тяжелых лежачих раненых вместе с медицинским персоналом, аппаратами искусственной вентиляции легких и прочей необходимой аппаратурой. Один такой автобус заменяет четыре обычных автомобиля, — объясняет Виталий Будников.

Ранее фонд уже передал в войска автобус на восемь мест, он успешно используется.

Машины, конечно, переделаны для медицинских задач. Кроме штатных широких дверей в них сделаны задние, для погрузки лежачих. Внутри оборудованы стойки для носилок, шкафы для медикаментов и оборудования, сиденья для медиков.

— Автобусы добровольно обслуживают фельдшеры из Ленинградской области. Они сотрудники различных больниц нашего региона. Военные передают им раненых, и они уже перевозят их в тыловые районы, в госпитали. Сами заправляем, сами возим, сами обслуживаем, и военным это очень удобно, — продолжает Виталий Будников.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас фонд «Ленинградский рубеж» занимается строительством фельдшерского пункта. В нем организуют работу по самым часто встречающимся на фронте заболеваниям и прием стоматолога, офтальмолога и дерматолога.

Такой фельдшерский пункт сможет существенно снизить повседневную нагрузку на военных врачей.

В затяжном позиционном противостоянии работа медиков стала одной из важных и опасных. На передовой, с учетом активной работы аэроразведки противника и давно известных подходов к нашим позициям, первый этап эвакуации становится самым опасным. Сейчас специальные группы используют для этого различные виды тележек, мототехнику, роботизированные платформы.

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Из относительно безопасных точек раненых далее распределяют по госпиталям. Здесь уже работает автотранспорт. Такая доставка от медицинских рот или батальонов, естественно, происходит в любую погоду и нередко по плохим дорогам. Постоянно необходимы исправные и готовые к срочному выезду автомобили.

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