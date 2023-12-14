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Вера поддержки: когда участники СВО получат одинаковые льготы

Владимир Путин потребовал уравнять в правах на соцвыплаты всех бойцов из зоны спецоперации
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Владимир Путин анонсировал новые меры, которые позволят получать одинаковые льготы всем участникам СВО, в том числе добровольцам и бойцам частных военных компаний (ЧВК). Соответствующие поправки должны появиться в законодательстве, заявил президент. Сейчас военнослужащие с удостоверением ветерана боевых действий, которые были выданы в ДНР и ЛНР, сталкиваются с проблемами при попытке оформить причитающиеся им льготы — об этом президенту во время прямой линии сообщила военный медик из ЛНР Юлия Береза. Опрошенные «Известиям» эксперты и участники СВО проблему подтвердили и указали, что добровольцам приходится проходить через множество бюрократических процедур, чтобы получить льготы.

Равные условия

Все бойцы, участвующие в специальной военной операции, должны быть в равных условиях в вопросе получения льгот и других мер поддержки, заявил Владимир Путин во время прямой линии.

— Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия, — объявил президент России.

Он добавил, что для этого потребуются изменения в законодательстве.

— Есть определенные недоработки, мы знаем о них. Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Голиковой обсуждали, — сказал Владимир Путин. — Я уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать.

сво
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Справка «Известий»

Льготы для ветеранов боевых действий

Ветеранам боевых действий и членам их семьи сейчас компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Они освобождены от уплаты земельного налога, имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а выходя на пенсию, могут обслуживаться в тех же военных поликлиниках, больницах и госпиталях, к которым были прикреплены в дни службы.

Кроме того, в большинстве регионов предусмотрен бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте. В октябре 2022 года правительство России поддержало законопроект, разрешающий добровольцам получать статус ветерана наравне с военнослужащими ВС России.

О проблеме с получением льгот у военнослужащих из Донецкой Народной Республики, рассказала президенту служащая медицинского мотострелкового батальона, младший сержант Юлия Береза. В мае 2022 года она стала добровольцем и начала службу в Народной милиции ДНР. Но ее удостоверение ветерана боевых действий сейчас действует только в новых регионах, и она не смогла оформить те же льготы, которые положены людям с таким статусом, проживающим в других субъектах страны, пояснила Юлия Береза.

— Бумаги, которые вы оформили, дают льготы в рамках ДНР или ЛНР. Есть один из путей — признание их на территории России, — напомнил Владимир Путин. — А есть другой способ решения проблемы — выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. Сейчас созданы соответствующие комиссии и в ДНР, и в ЛНР, эти комиссии работают.

сво выплата
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По словам президента, в ДНР уже 4,5 тыс. человек подтвердили свои права, а в Луганской — 17,5 тыс.

— Сейчас созданы соответствующие комиссии и в Донецкой Республике, и в Луганской Республике, эти комиссии работают. В ДНР, по-моему, уже 4,5 тыс. человек подтвердили свои права, в Луганской Республике — 17,5 тыс. подтвердили свои права. В Донецке, по-моему, уже выдано соответствующих удостоверений где-то несколько тысяч — под 2 тыс., и в Луганской Республике — тоже там 1700, — подчеркнул Владимир Путин. — По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий.

Вопрос льгот во время прямой линии поднял и боец ЧВК Сергей Соболев из города Искитим. Обращаясь к Владимиру Путину, он пожаловался на отказ местного комиссариата, фонда защитников Отечества и центра соцподдержки в выдаче ему удостоверения ветерана боевых действий.

— Это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны, — сказал Владимир Путин. — Юридически ЧВК в России нет, они не предусмотрены законом, в этом проблема.

Кроме того, по словам президента, участники ЧВК не подписывали контракты с государством, а выплаты им осуществлялись наличными. Поэтому сейчас трудно установить список личного состава.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, — заявил Владимир Путин. — Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя абсолютно принципиальная позиция.

Боец ЧВК с позывным Весельчак рассказал «Известиям», что его компания прекратила работу и после ее ликвидации остановились и все выплаты.

— Удостоверения ветеранов выдаются, но крайне медленно. Не только «вагнерам», насколько знаю. У всех подразделений добровольцев такая проблема. Очень много бюрократии, часто вообще непонятной, — пожаловался он в разговоре с «Известиями». — Парни рассказывали, что всё делается крайне медленно. Хотелось бы ускорить, потому что удостоверение участника боевых действий — это основное, без него нельзя обращаться ни в одно ведомство за льготами.

А учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев назвал предложение уравнять в правах всех военных «революционным», хотя и затратным для бюджета.

— Я считаю это достаточно большим шагом государства навстречу своим гражданам, — сказал он. — Ведь эти люди такие же защитники Отечества, как и люди относящиеся к Министерству обороны. Но для ЧВК каких-либо отдельных льгот не предусмотрено.

бойцы СВО
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он отметил, что для добровольцев и контрактников льготы одинаковые: это страховые льготы при ранениях и травмах. Также предусмотрено бесплатное медицинское обеспечение, в том числе после окончания контракта. Кроме того, для добровольцев прохождение военной службы идет в зачет в выслугу лет или трудовой стаж.

— А сотрудники ЧВК этого социального пакета на законодательном уровне были лишены. У них был контракт, они договаривались на определенные денежные условия, подписывали соглашение между ЧВК и человеком и исходя из этих договоренностей они работали. Там тоже были предусмотрены определенные выплаты, лечение, но вот эти обязательства государство не гарантировало, — напомнил он. — А мы понимаем, что самое железобетонное социальное обязательство — гарантированное государством. Компании частные сегодня есть, завтра нет, а государство у нас остается.

Как решить проблемы с льготами

В «Народный фронт» поступает большое количество обращений, связанных с обеспечением льготами и выплатами всех участников СВО, рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

— Нерешенными буквально до последнего времени оставались вопросы распространения на добровольцев ряда льгот, которые есть сейчас у контрактников: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество, — рассказал он «Известиям». — Но сейчас всё необходимое законодательное регулирование установлено. В частности, освободят от НДФЛ выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей.

боец сво
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Дмитрий Цвич добавил, что сохраняются проблемы с медицинской помощью, получением различных выплат и социального обслуживания для добровольцев, которые находились в Донбассе с 2014 года и не могут подтвердить свой статус ветерана боевых действий, но этот вопрос также решается.

Регионы на своем уровне могут предусмотреть дополнительные льготы для добровольцев и контрактников, характер и объемы которых зависят от властей субъектов, отметил эксперт.

Доброволец, учредитель благотворительного фонда «Колос» из Санкт-Петербурга Александр Колос заявил о назревшей необходимости равных прав для всех бойцов.

— Это реально большая проблема, — сказал он. — Я знаю, что только в ЧВК «Вагнер» воевали на СВО более 50 тыс. человек. Они получали зарплату и соцобеспечение от своего работодателя. Есть и десятки тысяч других добровольцев, в том числе жители ДНР и ЛНР, они сталкиваются с такими же проблемами. Наш фонд много работает в Донбассе, и мы видим, что добровольцам из новых регионов приходится проходить большое количество бюрократических процедур, чтобы получить право на льготы от государства.

По его мнению, бюрократические процедуры не должны ложиться на плечи военных.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— На мой взгляд, эти процедуры должны на себя взять те силовые структуры, где добровольцы подписали новые контракты с государством. Это Минобороны, Росгвардия, — полагает он. — Если боец выбыл из строя по ранению, то его статусом должен заниматься тот субъект Федерации, где боец проживает. Все губернаторы отчитались, что создали центры помощи мобилизованным. Вот эти центры должны в том числе контролировать и льготы для добровольцев-ветеранов

Льгот для участников СВО должно быть больше, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. В частности, необходимо улучшить качество протезирования за бюджетный счет.

— Очень много ран, полученных от взрывов, и этим людям нужна хорошая программа реабилитации для нормальной жизни, — заявил он «Известиям». — Кроме того, необходимо обеспечить бесплатный отдых для ветеранов боевых действий. Но самое главное — это уравнять в правах участников СВО, в том числе членов ЧВК.

По словам Кирилла Кабанова, среди его знакомых много людей, которые по причине возрастных ограничений не могли подписать контракт с Минобороны и поэтому пошли в ЧВК. Эти люди воевали и должны получить льготы в полном объеме, полагает член СПЧ.

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