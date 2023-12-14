Вера поддержки: когда участники СВО получат одинаковые льготы

Владимир Путин анонсировал новые меры, которые позволят получать одинаковые льготы всем участникам СВО, в том числе добровольцам и бойцам частных военных компаний (ЧВК). Соответствующие поправки должны появиться в законодательстве, заявил президент. Сейчас военнослужащие с удостоверением ветерана боевых действий, которые были выданы в ДНР и ЛНР, сталкиваются с проблемами при попытке оформить причитающиеся им льготы — об этом президенту во время прямой линии сообщила военный медик из ЛНР Юлия Береза. Опрошенные «Известиям» эксперты и участники СВО проблему подтвердили и указали, что добровольцам приходится проходить через множество бюрократических процедур, чтобы получить льготы.

Равные условия

Все бойцы, участвующие в специальной военной операции, должны быть в равных условиях в вопросе получения льгот и других мер поддержки, заявил Владимир Путин во время прямой линии.

— Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия, — объявил президент России.

Он добавил, что для этого потребуются изменения в законодательстве.

— Есть определенные недоработки, мы знаем о них. Вчера только, анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Голиковой обсуждали, — сказал Владимир Путин. — Я уверен, депутаты Госдумы сто процентов поддержат, нужно только правильно это всё сформулировать.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Справка «Известий» Льготы для ветеранов боевых действий Ветеранам боевых действий и членам их семьи сейчас компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Они освобождены от уплаты земельного налога, имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а выходя на пенсию, могут обслуживаться в тех же военных поликлиниках, больницах и госпиталях, к которым были прикреплены в дни службы. Кроме того, в большинстве регионов предусмотрен бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте. В октябре 2022 года правительство России поддержало законопроект, разрешающий добровольцам получать статус ветерана наравне с военнослужащими ВС России.

О проблеме с получением льгот у военнослужащих из Донецкой Народной Республики, рассказала президенту служащая медицинского мотострелкового батальона, младший сержант Юлия Береза. В мае 2022 года она стала добровольцем и начала службу в Народной милиции ДНР. Но ее удостоверение ветерана боевых действий сейчас действует только в новых регионах, и она не смогла оформить те же льготы, которые положены людям с таким статусом, проживающим в других субъектах страны, пояснила Юлия Береза.

— Бумаги, которые вы оформили, дают льготы в рамках ДНР или ЛНР. Есть один из путей — признание их на территории России, — напомнил Владимир Путин. — А есть другой способ решения проблемы — выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. Сейчас созданы соответствующие комиссии и в ДНР, и в ЛНР, эти комиссии работают.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По словам президента, в ДНР уже 4,5 тыс. человек подтвердили свои права, а в Луганской — 17,5 тыс.

— Сейчас созданы соответствующие комиссии и в Донецкой Республике, и в Луганской Республике, эти комиссии работают. В ДНР, по-моему, уже 4,5 тыс. человек подтвердили свои права, в Луганской Республике — 17,5 тыс. подтвердили свои права. В Донецке, по-моему, уже выдано соответствующих удостоверений где-то несколько тысяч — под 2 тыс., и в Луганской Республике — тоже там 1700, — подчеркнул Владимир Путин. — По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий.

Вопрос льгот во время прямой линии поднял и боец ЧВК Сергей Соболев из города Искитим. Обращаясь к Владимиру Путину, он пожаловался на отказ местного комиссариата, фонда защитников Отечества и центра соцподдержки в выдаче ему удостоверения ветерана боевых действий.

— Это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны, — сказал Владимир Путин. — Юридически ЧВК в России нет, они не предусмотрены законом, в этом проблема.

Кроме того, по словам президента, участники ЧВК не подписывали контракты с государством, а выплаты им осуществлялись наличными. Поэтому сейчас трудно установить список личного состава.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, — заявил Владимир Путин. — Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя абсолютно принципиальная позиция.

Боец ЧВК с позывным Весельчак рассказал «Известиям», что его компания прекратила работу и после ее ликвидации остановились и все выплаты.

— Удостоверения ветеранов выдаются, но крайне медленно. Не только «вагнерам», насколько знаю. У всех подразделений добровольцев такая проблема. Очень много бюрократии, часто вообще непонятной, — пожаловался он в разговоре с «Известиями». — Парни рассказывали, что всё делается крайне медленно. Хотелось бы ускорить, потому что удостоверение участника боевых действий — это основное, без него нельзя обращаться ни в одно ведомство за льготами.

А учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев назвал предложение уравнять в правах всех военных «революционным», хотя и затратным для бюджета.

— Я считаю это достаточно большим шагом государства навстречу своим гражданам, — сказал он. — Ведь эти люди такие же защитники Отечества, как и люди относящиеся к Министерству обороны. Но для ЧВК каких-либо отдельных льгот не предусмотрено.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он отметил, что для добровольцев и контрактников льготы одинаковые: это страховые льготы при ранениях и травмах. Также предусмотрено бесплатное медицинское обеспечение, в том числе после окончания контракта. Кроме того, для добровольцев прохождение военной службы идет в зачет в выслугу лет или трудовой стаж.

— А сотрудники ЧВК этого социального пакета на законодательном уровне были лишены. У них был контракт, они договаривались на определенные денежные условия, подписывали соглашение между ЧВК и человеком и исходя из этих договоренностей они работали. Там тоже были предусмотрены определенные выплаты, лечение, но вот эти обязательства государство не гарантировало, — напомнил он. — А мы понимаем, что самое железобетонное социальное обязательство — гарантированное государством. Компании частные сегодня есть, завтра нет, а государство у нас остается.

Как решить проблемы с льготами

В «Народный фронт» поступает большое количество обращений, связанных с обеспечением льготами и выплатами всех участников СВО, рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

— Нерешенными буквально до последнего времени оставались вопросы распространения на добровольцев ряда льгот, которые есть сейчас у контрактников: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество, — рассказал он «Известиям». — Но сейчас всё необходимое законодательное регулирование установлено. В частности, освободят от НДФЛ выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Дмитрий Цвич добавил, что сохраняются проблемы с медицинской помощью, получением различных выплат и социального обслуживания для добровольцев, которые находились в Донбассе с 2014 года и не могут подтвердить свой статус ветерана боевых действий, но этот вопрос также решается.

Регионы на своем уровне могут предусмотреть дополнительные льготы для добровольцев и контрактников, характер и объемы которых зависят от властей субъектов, отметил эксперт.

Доброволец, учредитель благотворительного фонда «Колос» из Санкт-Петербурга Александр Колос заявил о назревшей необходимости равных прав для всех бойцов.

— Это реально большая проблема, — сказал он. — Я знаю, что только в ЧВК «Вагнер» воевали на СВО более 50 тыс. человек. Они получали зарплату и соцобеспечение от своего работодателя. Есть и десятки тысяч других добровольцев, в том числе жители ДНР и ЛНР, они сталкиваются с такими же проблемами. Наш фонд много работает в Донбассе, и мы видим, что добровольцам из новых регионов приходится проходить большое количество бюрократических процедур, чтобы получить право на льготы от государства.

По его мнению, бюрократические процедуры не должны ложиться на плечи военных.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— На мой взгляд, эти процедуры должны на себя взять те силовые структуры, где добровольцы подписали новые контракты с государством. Это Минобороны, Росгвардия, — полагает он. — Если боец выбыл из строя по ранению, то его статусом должен заниматься тот субъект Федерации, где боец проживает. Все губернаторы отчитались, что создали центры помощи мобилизованным. Вот эти центры должны в том числе контролировать и льготы для добровольцев-ветеранов

Льгот для участников СВО должно быть больше, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. В частности, необходимо улучшить качество протезирования за бюджетный счет.

— Очень много ран, полученных от взрывов, и этим людям нужна хорошая программа реабилитации для нормальной жизни, — заявил он «Известиям». — Кроме того, необходимо обеспечить бесплатный отдых для ветеранов боевых действий. Но самое главное — это уравнять в правах участников СВО, в том числе членов ЧВК.

По словам Кирилла Кабанова, среди его знакомых много людей, которые по причине возрастных ограничений не могли подписать контракт с Минобороны и поэтому пошли в ЧВК. Эти люди воевали и должны получить льготы в полном объеме, полагает член СПЧ.