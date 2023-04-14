Долг отдыха: мобилизованным компенсируют пропущенные турпоездки

Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туры в полном объеме — Госдума на следующей неделе рассмотрит внесенный еще в октябре 2022 года законопроект, сроки принятия которого неоднократно переносились. В прошлом году военнослужащим возвращали только часть стоимости туров, поскольку по закону делать полный возврат средств туроператоры не обязаны . Опрошенные «Известиями» эксперты указывают на востребованность меры. Более того, они считают, что закону надо придать обратную силу, — чтобы потерявшие средства смогли обратиться за компенсациями . Но представители отрасли прогнозируют рост нагрузки на турбизнес в случае принятия поправок в нынешнем виде.

Право на возврат

Мобилизованным, а также заключившим контракт о добровольном прохождении военной службы россиянам предложили возвращать деньги за несостоявшиеся турпоездки в полном объеме. Соответствующий проект Госдума рассмотрит 19 апреля — документ внесли депутаты от партий «Новые люди» и ЛДПР еще в октябре 2022 года, но его рассмотрение уже четырежды переносилось.

Вернуть свои средства, согласно предлагаемому документу, смогут не только сами военнослужащие, но и члены их семей, вписанные в путевку, пояснил «Известиям» инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Они будут вправе в досудебном порядке потребовать расторжения договора о реализации турпродукта и стопроцентной компенсации средств.

— Наша цель — законодательно закрепить право на возврат денег за услугу, которой военнослужащие и их семьи не смогли воспользоваться. Это защита конституционных интересов граждан , — сказал «Известиям» депутат. — Сейчас авиакомпании и туроператоры не расценивают мобилизацию как форс-мажор и не имеют юридических оснований возвращать деньги в полном объеме.

Он уточнил, что законопроект не касается россиян, призванных на срочную службу.

В прошлом году некоторые российские мужчины столкнулись с проблемами выезда за границу, даже не имея на руках повесток. Об этом в октябре писали «Известия». Молодых людей не пропускала пограничная служба в аэропортах, сотрудники которой заявляли, что те находятся в некой «базе». В результате у туристов «сгорали» билеты, а их жены были вынуждены либо лететь отдыхать в одиночку, либо отказываться от тура и терять деньги.

С проблемами в первую очередь столкнулись те путешественники, которые приобрели туры за границу, отметил в беседе с «Известиями» глава Комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам Георгий Мохов.

— Если российские авиакомпании и отели при получении туристом повестки шли навстречу и возвращали деньги полностью, то зарубежные расценивали эту ситуацию как проблему самого туриста , — сказал он.

По словам Георгия Мохова, невозвратные авиабилеты за границу вернуть было невозможно, как и компенсировать их стоимость. А зарубежные отели удерживали штрафы за незаезд. Обычно гостиницы не возвращают сумму за первые несколько суток, но могут удержать ее и целиком, если тариф невозвратный.

Непреодлимая сила

В «Единой России» законопроект поддерживают с небольшими оговорками.

— Закону обязательно следует дать обратную силу, чтобы компенсации могли получить те россияне, туры которых «сгорели» по причине мобилизации, или они вернули за них сумму не полностью, — сказала «Известиям» депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — И я бы не перекладывала бремя по возврату денег на туристические компании — на мой взгляд, он должен производиться из бюджета. А в целом инициативу я поддерживаю.

Правительство также поддержало законопроект, но при условии его доработки. В отзыве, с которым ознакомились «Известия», кабмин указал на необходимость уточнить, кто именно из членов семьи военнослужащего вправе претендовать на предлагаемую льготу. Также, согласно отзыву, в документе необходимо указать, что призыв туриста по мобилизации либо заключении им контракта о прохождении военной службы «являются обстоятельствами непреодолимой силы».

Авторов инициативы в правительстве также попросили перечислить источники финансирования расходов туроператоров на компенсации, включив в число таких источников их фонды персональной ответственности, куда туроператоры отчисляют взносы. Такие фонды контролирует ассоциация «Турпомощь».

Как утверждает Сангаджи Тарбаев, все замечания будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. Он выразил сожаление, что рассмотрение проект неоднократно переносили, но точную причину не назвал, отметив, что у Госдумы, вероятно, «было много других актуальных дел».

Нагрузка на турбизнес

Предложенные депутатами поправки должны защитить права потребителей , полагает Георгий Мохов. С ним согласен руководитель ассоциации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

— Закон о защите прав потребителей позволяет гражданину вне зависимости от его статуса отказаться от услуги до момента ее совершения , — объяснил он «Известиям». — Он носит универсальный характер и учитывает любые услуги, в том числе, туристические. Нюансы в этом случае будут связаны лишь с тем, успел ли туроператор понести расходы, к примеру, оплатить отель, и есть ли у него право удерживать проценты.

На практике вокруг этого положения часто возникают споры. Поэтому закон, который однозначно укажет на право мобилизованных и членов их семей возвращать деньги за нереализованные путевки, существенно облегчит жизнь гражданам , уверен эксперт.

— Разумно и правильно, чтобы у людей не было необходимости обращаться в суд, нести судебные издержки, платить юристу, терять время. А учитывая, что определенное количество граждан были мобилизованы и понесли финансовые потери, будет верно, если закону придадут еще и обратную силу, — считает Олег Павлов.

Если законопроект будет принят в нынешнем виде, туроператоры столкнутся с дополнительной финансовой нагрузкой, отметил Георгий Мохов. Это связано с тем, что средства туристов они переводят партнерам, которые не готовы их возвращать обратно — из-за этого было много проблем в пандемию.

— В то же время недавнее исследование Минэкономразвития показало, что туротрасль полностью оправилась и от пандемийных процессов, и от начала СВО, когда страны закрывались для въезда россиян. Объем долгов у туроператоров минимален, индустрия чувствует себя уверенно. И те единичные — в масштабах отрасли — случаи она сможет без проблем удовлетворить , — полагает Олег Павлов.