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Десантники взяли штурмом опорпункт ВСУ у Артемовска

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Фото: Министерство обороны РФ
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На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю и штурмом взяли укрепленный опорный пункт к северо-западу от Артемовска. Минобороны РФ 18 декабря показало боевую работу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ, пошли на штурм.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ — они сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы. В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен, рассказали в Минобороны.

«Это была лесопосадка где-то 800 на 900 м, в которой в том числе находился и редкий лес, что создавало некоторые трудности. Но нам очень помогали беспилотники и артиллерия. Очень хорошо работают, помимо наших штурмовых действий. Вследствие наших штурмовых действий сам противник был обескуражен. Даже когда в саму лесопосадку мы зашли, первые пленные были буквально сразу — три подразделения там было. Сопротивление было, небольшое, но для нас оно ничего не представляет, так как наши парни, гвардейцы, на две, а то и три головы выше их», — рассказал командир группы с позывным Стрелец о штурме опорпункта.

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14 декабря Минобороны РФ показало, как дальневосточные десантники уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ и подавили минометный расчет противника на артемовском направлении в районе Андреевки. Помогли им в этом 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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