ВКС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в районе Урожайного

Российские бомбардировщики поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного и Новомихайловки на южнодонецком направлении. Об этом 19 декабря сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации и скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного», — сказал он.

Помимо этого, по информации Гордеева, российские военные сорвали попытки ротации противника на передовых позициях в районах Новодонецкого и Старомайорского.

Ранее, 16 декабря, Минобороны России показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток», которые вывели из строя бронированную технику и танки ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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