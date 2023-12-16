Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки
Сюжет:

Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» выводят из строя бронированную технику и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны 16 декабря показало боевую работу расчетов ТОС-1А.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А выполняют огневую поддержку танковых и мотострелковых подразделений. «Солнцепеки» эффективны при уничтожении живой силы противника как на открытой местности, так и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения вновь выявленных целей.

Если от удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) противник может укрыться в окопе или блиндаже, от разрыва термобарической ракеты «Солнцепека» спастись невозможно, отметили в оборонном ведомстве.

Системы «Солнцепек» и «Тосочка» группировки войск «Восток» давно наводят ужас на солдат ВСУ. Попавшие в плен националисты говорят, что в украинских подразделениях ТОС-1А называют самым страшным оружием российской армии.

«Данная машина проявляет себя на 100%, отличается высокой точностью и безотказностью. Выезжаем, работаем буквально три минуты и уходим», — рассказал командир расчета ТОС-1А с позывным Респект.

По его словам, «однажды было выявлено скопление живой силы противника, техники как украинского, так и иностранного производства». Расчет выехал, отработал — все цели поражены.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии — главное об отношениях с Западом, ходе СВО и экономическом положении России

13 ноября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил позиции ВСУ. Перед началом работы «Солнцепека» бойцы скидывают маскировочную сеть и готовят орудие к бою. Эта тяжелая огнеметная система несет на базе 24 заряда, они вылетают за шесть секунд и бьют парами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023