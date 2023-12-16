Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Восток» выводят из строя бронированную технику и танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны 16 декабря показало боевую работу расчетов ТОС-1А.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А выполняют огневую поддержку танковых и мотострелковых подразделений. «Солнцепеки» эффективны при уничтожении живой силы противника как на открытой местности, так и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения вновь выявленных целей.

Если от удара реактивной системы залпового огня (РСЗО) противник может укрыться в окопе или блиндаже, от разрыва термобарической ракеты «Солнцепека» спастись невозможно, отметили в оборонном ведомстве.

Системы «Солнцепек» и «Тосочка» группировки войск «Восток» давно наводят ужас на солдат ВСУ. Попавшие в плен националисты говорят, что в украинских подразделениях ТОС-1А называют самым страшным оружием российской армии.

«Данная машина проявляет себя на 100%, отличается высокой точностью и безотказностью. Выезжаем, работаем буквально три минуты и уходим», — рассказал командир расчета ТОС-1А с позывным Респект.

По его словам, «однажды было выявлено скопление живой силы противника, техники как украинского, так и иностранного производства». Расчет выехал, отработал — все цели поражены.

13 ноября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил позиции ВСУ. Перед началом работы «Солнцепека» бойцы скидывают маскировочную сеть и готовят орудие к бою. Эта тяжелая огнеметная система несет на базе 24 заряда, они вылетают за шесть секунд и бьют парами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».