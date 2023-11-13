Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 13 ноября показал кадры работы российских военнослужащих.

Перед началом работы «Солнцепека» бойцы скидывают маскировочную сеть и готовят орудие к бою. Эта тяжелая огнеметная система несет на базе 24 заряда, они вылетают за шесть секунд и бьют парами. Иногда в результате стрельбы «Солнцепека» удается поразить больше 100 украинских боевиков. Работать российским военным приходится оперативно.

«У нас ограничение по времени нахождения на огневой позиции — три минуты», — рассказал командир ТОС «Солнцепек» с позывным Гектор.

Отмечается, что спастись от огня «Солнцепека» невозможно. За один залп эти машины могут уничтожить целые укрепрайоны и подразделения ВСУ.

«Полноценные и землянки, и подвалы. Как говорят, бомбоубежища даже у них есть. То есть там маленький город под городом получается», — сказал боец с позывным Коряга.

Российские военные перед выполнением поставленной задачи тщательно изучают местность и выбирают цели. Отработав по противнику, «Солнцепеки» сразу отправляются в укрытие.

Также командир ТОС «Солнцепек» Гектор поздравил всех военнослужащих и коллег со 105-й годовщиной с момента создания войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Пользуясь случаем, в 105-ю годовщину в ознаменование войск РХБ защиты хотелось поздравить всех наших коллег с этим праздником. Уже войскам очень много лет, и в спецоперации они показали свой потенциал. В частности, вот наша тяжелая огнеметная система — нужная, эффективная и устрашающая. Поэтому всем я желаю успехов, вернуться домой здоровыми к своим семьям. Всего самого хорошего», — сказал Гектор.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что у экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» теперь есть возможность привязаться к местности и выполнить точное поражение целей ВСУ, не выходя из машины. Отмечается, что это значительно уменьшает шансы попасть под ответный огонь, поскольку ТОС почти сразу может изменить позицию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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