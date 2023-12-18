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«Известия» показали систему окопов и траншей российских военных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Главное преимущество российских бойцов заключается в том, что они еще летом успели подготовить широкую и длинную систему окопов и траншей, когда земля еще не была замерзшей. Об этом 18 декабря рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага, который побывал в окопах Вооруженных сил (ВС) России.

«Укрытий здесь как таковых нет, чтобы можно было работать рядом с пулеметчиком, показывать сектор его стрельбы, поэтому пользуемся вот такой земляночкой и просто со стороны наблюдаем за стрельбой», — поделился корреспондент.

По его словам, противник не обладает тем же преимуществом, что российские войска. Он планировал взять территорию с наскока, поэтому не подготовил оборонительную линию, сказал журналист.

«В результате сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) приходится укрываться на территориях заброшенных ферм либо жилых домов под постоянным наблюдением наших разведчиков», — рассказал Кулага.

Корреспондент также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

«Ну, мы интеллигентные люди, всегда, даже к врагу, нужно относиться с уважением, и тогда ты будешь его больше понимать, раскусывать и понимать его дальнейшие ходы, выстраивать свою стратегию и наказывать его за это», — указал один из военных.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал тренировку штурмовых подразделений группировки «Восток». Он сообщил, что новобранцев готовят днем и ночью. Каждый из них должен быть уверен в своих силах и не только хорошо стрелять, но и принимать верные решения в критических ситуациях, отметил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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