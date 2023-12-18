«Известия» показали тренировку штурмовых подразделений группировки «Восток»

Выстрел из РПГ оглушает, но никто из бойцов даже не вздрагивает — они уже привыкли к свисту пуль и грохоту снарядов. Твердо и со знанием дела военные держат в руках боевое оружие. Так проходит тренировка штурмовых подразделений группировки «Восток», рассказала 18 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Отработка важнейшей задачи при наступлении — захват опорного пункта противника. Пока под присмотром опытных инструкторов. В остальном — всё как в реальном бою. Скрытное продвижение вперед с использованием долговременных огневых точек», — поясняет корреспондент.

Подсказки командира больше для уверенности. Бойцы сами знают свою задачу. Прикрывая друг друга, они занимают очередной плацдарм для наступления. Надежное прикрытие обеспечивают окопы, автоматные очереди чередуются с одиночными выстрелами.

«Мы отрабатываем штурм опорного пункта противника с боевыми патронами и гранатами. Подразделение будет готово бить врага на любом направлении. Личный состав с разных регионов, поэтому здесь чувство коллектива пытаемся выработать, чувство взаимопомощи», — рассказал старший инструктор с позывным Атлет.

Бойцов не учат, им скорее помогают освежить в памяти военные знания — от тактики до оказания медицинской помощи. Новобранцев готовят днем и ночью. Каждый военнослужащий должен быть уверен в своих силах, не только хорошо стрелять, но и принимать верные решения в критических ситуациях.

«Просто морально надо быть подготовленным, потому что это очень тяжело — твои товарищи, их жизни в твоих руках, как и твоя — в их. Ты должен прикрывать их и заботиться, как о своей семье», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным Щука.

24 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. Он отметил, что они стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченными. Корреспондент указал, что, как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.

В сентября Минобороны показывало, как в тыловых районах специальной операции регулярно проходят тренировки, позволяющие бойцам улучшить индивидуальные навыки и подготовиться к совместной работе на передовой. На одном из полигонов прошли занятия по слаживанию для штурмовых подразделений Центрального военного округа. Солдаты отрепетировали тактические действия для разных видов боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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