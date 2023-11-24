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Снайперы ВС РФ остановили ротацию ВСУ на южнодонецком фронте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Снайперские группы ВС РФ продолжают уничтожать противника на южнодонецком фронте. О работе российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 24 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Снайперская группа старается подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченной. Как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.

«Остановили ротацию противника. Ратировали шесть человек. Убили командира. Они всю ночь пытались его вытащить», — рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов с позывным Кубик.

На счету этой группы тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота — сотни целей. Начиная с февраля они уничтожили целый вражеский батальон. Буквально на днях именно они прикрывали пехоту от крупного калибра и помогли российским штурмовикам взять лесополосу в районе Никольского.

«В момент продвижения штурмовых групп по ним открылся огонь из крупнокалиберного пулемета. Тяжело было найти, огонь велся из лесопосадки <…> Но всё равно выдвинулись, отработали пулеметчика. Помогли пройти нашим штурмовым группам», — отметил снайпер-корректировщик с позывным Тимати.

Российские снайперы — настоящий кошмар для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждая встреча с ними заканчивается для противника фатальным исходом. Сейчас, когда подразделения ВС РФ на южнодонецком фронте из обороны переходят в атаку, роль стрелков только возрастает. Их основная задача — страховать пехоту с дальних рубежей и, только заметив угрозу, уничтожать врага.

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Ранее, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что снайперские пары подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении ежедневно уничтожают живую силу противника при попытках малыми группами приблизиться к российским позициям и атаковать.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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