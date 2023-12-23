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Подразделения БПЛА ВДВ ликвидировали пехоту ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны РФ 23 декабря показало кадры уничтожения пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Работу по ликвидации позиций противника при помощи квадрокоптеров успешно осуществили подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Как уточнили в ведомстве, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор квадрокоптера подлетел к позиции украинских солдат и определил цель для нанесения поражения.

В результате дальнейшего сброса ВОГа [осколочного боеприпаса для гранатометов] российскими военными был уничтожен личный состав ВСУ, который укрывался в окопах и блиндажах.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
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22 декабря МО РФ сообщило, что батареей реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» бойцы группировки войск «Запад» России уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники ВСУ. В российском Минобороны отметили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), операторы которых зафиксировали попадание и уничтожение техники противника.

Ранее, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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