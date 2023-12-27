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Артиллеристы расчета орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорпункт ВСУ с личным составом
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Артиллеристы расчета орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорпункт ВСУ с личным составом

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллеристы расчета 152-мм самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении спецоперации. Минобороны РФ 27 декабря показало боевую работу артиллеристов.

Круглосуточно на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности военнослужащие выполняют задачи по огневому поражению противника. После получения координат от разведывательных подразделений, артиллерийские расчеты совершают серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям.

«Самоходная артиллерийская установка 2С3: вот место наводчика — прицельное приспособление — один прицел, когда стреляешь далеко, второй — для прямой наводки. Там рукоятка, с карусели снаряд подается на лоток, там стоит досыльник, заряжаю, досылаю, потом — берется заряд, заряд досылается. Наводчик устанавливает наводку и — по команде выстрел. По идее, три выстрела в минута скорость стрельбы по техническим характеристикам и по факту примерно так же получается», — рассказал о работе орудия его командир с позывным Дракон.

Для корректировки попаданий, используя беспилотные летательные аппараты, разведчики в прямом эфире передают поправки на командный пункт батареи, после чего обновленные вводные поступают расчетам артиллеристских орудий.

«Уже по-другому думаем: как лучше точку наводки поставить, лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству», — рассказал наводчик САУ с позывным Байгаз.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск «Центр» препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия штурмовых групп, добавили в Минобороны.

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19 декабря Минобороны показало, как расчет самоходной гаубицы «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил огневые средства ВСУ в ходе артиллерийской дуэли на краснолиманском направлении. Операторы комплекса артиллерийской разведки «Аистенок» обнаружили огневые средства украинской армии и передали координаты на командный пункт артиллерии, после чего личный состав САУ 2С3М «Акация» с огневой позиции нанес удар по противнику.

9 декабря «Известия» показали особенности применения ВС РФ в зоне спецоперации самоходного артиллерийского орудия (САУ) «Малка», которое является модернизированной версией советского 203-миллиметрового орудия «Пион».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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