Расчет гаубицы «Акация» уничтожил артиллерию ВСУ на краснолиманском направлении

Расчет самоходной гаубицы «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе артиллерийской дуэли на краснолиманском направлении. Об этом 19 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве рассказали, что на краснолиманском направлении операторы комплекса артиллерийской разведки «Аистенок» группировки войск «Центр» обнаружили огневые средства украинской армии и передали координаты на командный пункт артиллерии.

В кратчайшие сроки после получения целеуказания личный состав самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М «Акация» с огневой позиции нанес удар, уничтожив орудие и расчет противника. Успешное поражение цели было зафиксировано оператором российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Мне дают координаты цели, я их, соответственно, обсчитываю, принимаю установки на цели, передаю это на орудие, орудие наводится и совершает выстрел. Настрел орудия, в каком состоянии ствол, метеорологические условия, погода, температура, давление воздуха, направление и скорость ветра –– всё полностью обсчитывается, получаются установки для стрельбы и, соответственно, делается выстрел. Огонь на поражение», — рассказал заместитель командира батареи с позывным Астат.

Военнослужащие уточняют, что подобная боевая работа схожа с дуэлью вслепую, когда орудия противника может быть недоступно визуально. Место нахождения орудия фиксируется только радиолокационным комплексом «Аистенок».

«Ответственная работа, нужно наводиться довольно точно. Приходят [координаты] сверху, потому уже это переводят в угломер, и нам говорят готовый угломер. Стреляем. Я навелся, заряжающий заряжает, я стреляю. Также делается по команде командира. Когда думаешь о семье, намного проще, когда прилетают, вспоминаешь, что дома тебя ждут, надо домой вернуться, и от этого становится теплее на душе», — рассказал наводчик САУ «Акация» с позывным Компас.

«Аистенок» — переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Накануне, 18 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Также сообщалось, что при выполнении боевого задания использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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