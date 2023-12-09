Корреспондент «Известий» рассказал об особенностях работы САУ «Малка»

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции по защите Донбасса применяют самоходное артиллерийское орудие (САУ) «Малка», которое является модернизированной версией советского 203-миллиметрового орудия «Пион». Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 9 декабря рассказал, в чем заключается специфика работы с данным видом вооружения.

Как рассказали военные, в то время, когда орудие «отдыхает» от работы, на него накидывают специальный защитный тент, чтобы «Малку» не обнаружили украинские тепловизоры.

«Когда боевая машина находится в движении или ведет стрельбу, она нагревается, и по тепловизору ее очень хорошо видно. Чтобы этого не было, мы ее накрываем специальным тентом. Тогда она становится незаметной, и даже если 30 выстрелов отстреляешь — на стволе хоть яичницу жарь, но машину не видно всë равно», — рассказал командир взвода с позывным Ден.

Военный корреспондент отмечает, что техника времен холодной войны сильно изменилась и теперь применяется уже для выполнения других задач.

«В первую очередь изменилась система управления огнем. Гораздо проще стало работать наводчикам. Сегодня эти орудия большого калибра позволяют бороться с современной натовской артиллерией», — сообщил Астрахань.

По словам командира взвода, артиллерия работает в основном на расстоянии 3–4 км, обеспечивая эффективную контрбатарейную борьбу.

«Если там есть украинские штабы, разведка и аэроразведка находят цели, и мы поражаем их. Тут [в САУ] стоит корабельная пушка — 203-й калибр. Когда была холодная война, эти пушки все перегнали под Сибирь. Она вообще способна стрелять стратегическим ядерным снарядом», — рассказал военный.

Ранее, 21 октября, Минобороны РФ рассказало, как расчеты 203-миллиметровых САУ «Малка» Западного военного округа уничтожили на купянском направлении узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). После того, как разведка вскрыла местонахождение ретрансляционного узла КВ- и УКВ-связи противника, он был ликвидирован огнем из САУ «Малка». После стрельбы расчет переместился на запасные позиции во избежание ответного удара.

В августе корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы при помощи самоходной установки «Малка» уничтожили технику и живую силу ВСУ на запорожском направлении. Командир орудия рассказал, что машина стреляет как на замедленном, так и на осколочном снаряде. При замедленном снаряд способен достать противника, который прячется в подземных сооружениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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