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Взрывная мощь: что изменит на поле боя артиллерия крупного калибра

«Пионы», «Малки» и «Тюльпаны» станут эффективнее в составе новых бригад и в координации с БПЛА
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В российских войсках создаются новые артбригады большой мощности. На их вооружение поступят крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан». В состав бригад войдут и подразделения беспилотной авиации — для эффективного наведения и корректировки огня. Какими возможностями в условиях современных вооруженных конфликтов обладают пушки семейства 2С7, насколько эффективнее их сделают автоматизированные системы управления, новые высокоточные боеприпасы и взаимодействие с БПЛА, разбирались «Известия».

Крупный калибр

Первая артиллерийская бригада большой мощности уже сформирована в составе 3-го Запорожского армейского корпуса. Их создание — прямое следствие опыта специальной военной операции. Переход к новой тактике ударов по ближайшим тылам и укрепленным районам противника говорит о переосмыслении роли артиллерийских систем в современных боевых действиях. Использование разведывательно-ударных комплексов с беспилотными разведчиками показало, что артиллерия большой мощности сегодня — одно из самых эффективных огневых средств как контрбатарейной борьбы, так и уничтожения хорошо укрепленных районов обороны противника. И наша страна — одна из немногих, где созданы такие системы.

Основу новых бригад составят самые мощные на сегодняшний день артиллерийские системы ВС РФ — самоходные установки 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка» с пушками калибра 203 мм. Взламывать же укрепрайоны будут тяжелые минометы 2С4 «Тюльпан» с рекордным калибром в 240 мм.

Самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7М «Малка»

Самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С7М «Малка»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Создавать артиллерийские системы особой мощности в СССР начали в 1950-е годы. Предполагалось, что они будут вести огонь по позициям врага снарядами с ядерной боевой частью. Для новых монструозных орудий выбрали калибр в 406 мм, так как технологии того времени не позволяли уместить ядерный заряд в меньший калибр. В 1955 году стартовала разработка самоходного миномета 2Б1 «Ока» и самоходной пушки 2А3 «Конденсатор». На Кировском заводе в Ленинграде были созданы уникальные гусеничные шасси, и 7 ноября 1957 года САУ 2А3 прошла на параде в Москве, что стало настоящей сенсацией для западных военных наблюдателей.

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Но в те годы столь мощные артиллерийские системы оказались очень сложными и дорогими. А появление и стремительное развитие тактических и оперативно-тактических ракет обеспечило сухопутные войска «ядерной дубинкой» с дальностью действия от 25 до 70 км, а в перспективе, с появлением комплексов 9К72 — до 300 километров. К тому же Никита Хрущев был противником артиллерии и большим ценителем ракет.

В конце 1960-х годов развитие танковых войск и артиллерии, а также миниатюризация ядерных зарядов сделали возможным создание мощных артсистем с приемлемыми габаритами. В 1967 году по заданию Главного ракетно-артиллерийского управления Советской армии начались исследования облика перспективных артсистем для резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). Они должны были решать особые задачи по огневому обеспечению прорывов советских танковых клиньев через плотную оборону НАТО на европейском театре военных действий.

самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион»

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион»

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Рассматривалось несколько вариантов пушек калибра от 180 до 210 мм. И в итоге выбрали орудие 2А44 калибра 203 мм главного конструктора Григория Алексеева. С этой пушкой и была создана новая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион». В 1973 году к ней утвердили требования: безрикошетная дальность стрельбы от 8,5 до 35 км осколочно-фугасным снарядом массой 110 кг, возможность стрельбы ядерным выстрелом 3ВБ2, предназначенным для 203-миллиметровой гаубицы Б-4М, самостоятельное перемещение на скоростях до 50 км/ч по шоссе и пересеченной местности.

«Пион» приняли на вооружение в 1975 году. Спустя два года Всесоюзный НИИ технической физики разработал установки новейшие ядерные боеприпасы.

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Как это часто бывает, следом за принятием на вооружение революционной боевой системы, сразу же начались работы по её модернизации. Как итог — в 1986 году было начато серийное производство модернизированной САУ 2С7М «Малка». На ней появилось самое современное для того времени оборудование — цифровые индикаторы отображения информации с автоматическим приемом данных. То есть с машины старшего офицера информация могла поступать на все установки батареи — непосредственно на рабочие места наводчиков и командиров установок.

Это заметно ускорило развертывание боевых машин для подготовки к удару. Благодаря новому механизму заряжать установку можно было при любых углах вертикального наведения орудия. За счет этого скорострельность пушки увеличилась с 1,5 до 2,5 выстрела в минуту. Это была самая мощная советская самоходная пушка. Всего было выпущено более 500 единиц САУ 2С7 и 2С7М.

снаряды
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Новые возможности

В конце 1967 года почти одновременно с «Пионом» начались и работы по созданию самоходного крупнокалиберного миномета 2С4 «Тюльпан». Его задачей стало уничтожение сильно защищенных укрепленных районов при координированном групповом применении.

Калибр нового миномета составлял 240 мм, а в боекомплект вошли фугасные мины 53Ф864 с дальностью стрельбы в 9,65 км, а также активно-реактивные мины 3Ф2 с максимальной дальностью стрельбы в 19,69 км. Для миномета в 1980-е годы создали корректируемую мину «Смельчак», ядерные боеприпасы мощностью в несколько килотонн и нейтронные мины «Смола» и «Фата». С 1972 года «Тюльпаны» начали поставляться в артиллерийские части РВГК.

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Сегодня все эти артиллерийские образцы получили современные цифровые системы получения информации о координатах целей, а также спутниковые системы позиционирования на местности. Таким образом с развитием беспилотной разведывательной авиации сложились предпосылки для второй жизни артиллерии большой мощности в составе соответствующих артиллерийских бригад.

Самоходный крупнокалиберный миномет 2С4 «Тюльпан»

Самоходный крупнокалиберный миномет 2С4 «Тюльпан»

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Оснащенные собственным парком разведывательных дронов, с которых информация поступает непосредственно в командно-штабные машины артиллерийских батарей, самоходные артиллеристы получают возможность моментального перенесения огня на наиболее важные и опасные в данный момент цели. Это обеспечивает высокую эффективность применения артиллерии как в обороне, так и при ведении наступательных действий.

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И, конечно, для наступления крайне важна мобильность, которой изначально обладают части самоходной артиллерии большой мощности. Даже в неядерном оснащении они смертоносны и дают командованию великолепный и высокоточный крупнокалиберный кулак.

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