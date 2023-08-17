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Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
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Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российские артиллеристы при помощи самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 17 августа показал кадры работы артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ.

Военнослужащие тщательно маскируют в лесополосе крупнокалиберную установку, наносящую разящие удары по противнику и срывающую все планы украинской армии на контрнаступление.

«Артиллерия противника работала с САУ. Как получили цель, сразу выдвинулись, заняли [боевую] позицию. Нам на этой системе [нужно] около 10 минут [для] занятия огневой [позиции]. Как заняли, так и начали стрелять. Сказали, хорошо отработали. Поразили», — рассказал старший офицер батареи с позывным Байкал.

Во время записи комментария пришла новая задача по уничтожению цели и «Малка» выдвинулась на боевую работу.

По словам командира орудия с позывным Печора, у Времевского выступа чаще всего ВСУ используют являются американские гаубицы М777, «Грады» и САУ Paladin производства США.

«Данная машина стреляет как на замедленном, так и на осколочном снаряде. То есть на замедленном ставишь, снаряд падает в землю, углубляется и поражает живую силу [противника], которая прячется в подземных сооружениях», — заявил он.

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Накануне Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Запорожской области. Расчет беспилотников обнаружил замаскированную огневую позицию 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) американского производства Paladin. По технике украинских боевиков был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», уточнили в военном ведомстве. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как «Ланцет» попадает в американскую артустановку, после чего она взрывается.

15 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на запорожском направлении ВС России были отражены три атаки ВСУ. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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