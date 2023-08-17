Стратегический навал: первые атаки украинской группировки «Марун» отражены
В Запорожской области ВФУ задействовали свои стратегические резервы — основные соединения тактической группы «Марун». Входящие в ее состав части вооружены танками «Челленджер», БМП «Мардер» и БТР «Страйкер». После первых атак украинские подразделения были отброшены от наших позиций с большими для них потерями — до 170 военнослужащих. Эксперты отмечают, что группировка «Марун» немногочисленна, еще до этого она была «раздергана» и понесла потери. По этой причине она не сможет решить стратегическую задачу выхода к Азовскому морю.
В ожидании «Челленджеров»
На запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.
— Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным российского военного ведомства, за сутки противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также артсистему М777 производства США.
По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас на Запорожском направлении в бой введены основные подразделения так называемой тактической группы «Марун». В ее составе — 46-я и 82-я украинские аэромобильные бригады. В составе 82-й бригады есть два «тяжелых» штурмовых батальона — они оснащены танками «Челленджер» и БМП «Мардер». А также три «легких» на БТР «Страйкер». Сейчас все три легких батальона уже введены в бой. Но их атаки были отбиты российскими войсками. При этом украинские десантники понесли большие потери.
Как отметили источник «Известий», считать, что наступление ТГ «Марун» отбито — преждевременно. Скорее всего «легкие» батальоны должны были сковать российскую оборону и обеспечить ввод в бой «тяжелых» бригад. Поэтому уже в ближайшее время следует ожидать массированных атак на российские позиции с использованием танков «Челленджер».
Наступление ВФУ провалилось и украинское командование бросает свои подразделения в бой, чтобы оттянуть момент, когда начнут искать виновных за это, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Впереди маячит призрак большой разборки, — считает он. — Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Обвинить американцев невозможно, хотя виноваты исключительно они, навязав Украине самую идею наступления и разгрома России. Но, понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха.
Эксперт считает, что генералам он нужен любой ценой, чтобы не получить клеймо человека, который всё проиграл.
— Они с остервенением кидают вперед солдат, оплачивая их душами свою карьеру, — рассказал Шурыгин. — Группировка «Марун» — это скорее сборная солянка из 9-го и 10-го корпусов после того, как большую часть их раздергали в ходе двухмесячного наступления. Условно говоря, это восемь-девять тысяч, то есть дивизия. Она не сможет выйти к Азовскому морю.
Попытки противника
На купянском направлении российские войска улучшили свое положение на переднем краю, а на других направлениях отбивали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.
— При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское в ДНР.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили атаку 67-й механизированной бригады ВФУ в районе Кузьмино в ЛНР.
На запорожском направлении российские войска отбили две атаки штурмовых отрядов ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.
На этих направлениях ВФУ потеряли более 700 боевиков и 40 единиц техники, в том числе два танка, две артсистемы М777 производства США самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin изготовленные в США и польскую Krab.
Гаубицы против опорников
Как наши военнослужащие уничтожают технику Запада и опорные пункты ВФУ в зоне спецоперации, посмотрел военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
По словам корреспондента, снаряды 152-мм гаубицы Д-20 обладают большой мощностью. Само орудие еще советское, но очень эффективное и безотказное.
— Очень хорошо поражает вражескую технику, особенно западные образцы, — рассказал Алексей Полторанин.
За свою боевую работу российские военные уже получили награды.
— Я не знаю, что у противника в голове, но они особо не прячутся. За уничтоженные гаубицы нас наградили медалями, — говорит старший наводчик с позывным Кот.
По словам военнослужащих, гаубицы Д-20 активно поддерживают нашу пехоту.
Огонь из гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
— Работаем по артиллерии противника, по опорным пунктам, по пехоте, по легкой бронированной технике, по пикапам, — рассказал командир расчета с позывным Урал.
Диверсанты не прошли
16 августа на территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в составе шести боевиков, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, это произошло в 7 часов утра, пятеро диверсантов были уничтожены, написал он.
Днем ранее, в ЦОС ФСБ России сообщили, что при поддержке подразделений Минобороны РФ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянской области. В результате были уничтожены четверо диверсантов.
У противника помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, нашли FPV-дроны с поддельными наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.
Кроме того, в ночь на 16 августа в Калужской области средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили три украинских дрона. В тот же день около 11 часов ВФУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа, он был уничтожен средствами ПВО. Жертв и разрушении нет, сообщили в Минобороны РФ.
Сбит украинский штурмовик
За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 735 боевиков ВФУ и 45 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.
В ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВФУ.
Российские средства ПВО в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Также были перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда «Ураган» и 26 украинских БПЛА.