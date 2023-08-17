Стратегический навал: первые атаки украинской группировки «Марун» отражены

В Запорожской области ВФУ задействовали свои стратегические резервы — основные соединения тактической группы «Марун». Входящие в ее состав части вооружены танками «Челленджер», БМП «Мардер» и БТР «Страйкер». После первых атак украинские подразделения были отброшены от наших позиций с большими для них потерями — до 170 военнослужащих. Эксперты отмечают, что группировка «Марун» немногочисленна, еще до этого она была «раздергана» и понесла потери. По этой причине она не сможет решить стратегическую задачу выхода к Азовскому морю.

В ожидании «Челленджеров»

На запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.

— Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным российского военного ведомства, за сутки противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронемашины, два автомобиля, а также артсистему М777 производства США.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, сейчас на Запорожском направлении в бой введены основные подразделения так называемой тактической группы «Марун». В ее составе — 46-я и 82-я украинские аэромобильные бригады. В составе 82-й бригады есть два «тяжелых» штурмовых батальона — они оснащены танками «Челленджер» и БМП «Мардер». А также три «легких» на БТР «Страйкер». Сейчас все три легких батальона уже введены в бой. Но их атаки были отбиты российскими войсками. При этом украинские десантники понесли большие потери.

Как отметили источник «Известий», считать, что наступление ТГ «Марун» отбито — преждевременно. Скорее всего «легкие» батальоны должны были сковать российскую оборону и обеспечить ввод в бой «тяжелых» бригад. Поэтому уже в ближайшее время следует ожидать массированных атак на российские позиции с использованием танков «Челленджер».

Наступление ВФУ провалилось и украинское командование бросает свои подразделения в бой, чтобы оттянуть момент, когда начнут искать виновных за это, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Впереди маячит призрак большой разборки, — считает он. — Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Обвинить американцев невозможно, хотя виноваты исключительно они, навязав Украине самую идею наступления и разгрома России. Но, понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Эксперт считает, что генералам он нужен любой ценой, чтобы не получить клеймо человека, который всё проиграл.

— Они с остервенением кидают вперед солдат, оплачивая их душами свою карьеру, — рассказал Шурыгин. — Группировка «Марун» — это скорее сборная солянка из 9-го и 10-го корпусов после того, как большую часть их раздергали в ходе двухмесячного наступления. Условно говоря, это восемь-девять тысяч, то есть дивизия. Она не сможет выйти к Азовскому морю.

Попытки противника

На купянском направлении российские войска улучшили свое положение на переднем краю, а на других направлениях отбивали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ 16 августа.

— При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское в ДНР.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили атаку 67-й механизированной бригады ВФУ в районе Кузьмино в ЛНР.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На запорожском направлении российские войска отбили две атаки штурмовых отрядов ВФУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 700 боевиков и 40 единиц техники , в том числе два танка, две артсистемы М777 производства США самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin изготовленные в США и польскую Krab.

Гаубицы против опорников

Как наши военнослужащие уничтожают технику Запада и опорные пункты ВФУ в зоне спецоперации, посмотрел военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

По словам корреспондента, снаряды 152-мм гаубицы Д-20 обладают большой мощностью. Само орудие еще советское, но очень эффективное и безотказное.

— Очень хорошо поражает вражескую технику, особенно западные образцы, — рассказал Алексей Полторанин.

За свою боевую работу российские военные уже получили награды.

— Я не знаю, что у противника в голове, но они особо не прячутся. За уничтоженные гаубицы нас наградили медалями, — говорит старший наводчик с позывным Кот.

По словам военнослужащих, гаубицы Д-20 активно поддерживают нашу пехоту.

Огонь из гаубицы Д-20 по позициям ВСУ Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Работаем по артиллерии противника, по опорным пунктам, по пехоте, по легкой бронированной технике, по пикапам, — рассказал командир расчета с позывным Урал.

Диверсанты не прошли

16 августа на территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) в составе шести боевиков, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в 7 часов утра, пятеро диверсантов были уничтожены , написал он.

Днем ранее, в ЦОС ФСБ России сообщили, что при поддержке подразделений Минобороны РФ пресекли попытку проникновения украинской ДРГ в Брянской области. В результате были уничтожены четверо диверсантов.

У противника помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, нашли FPV-дроны с поддельными наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсий на территории нашей страны.

Фото: РИА Новости

Кроме того, в ночь на 16 августа в Калужской области средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили три украинских дрона. В тот же день около 11 часов ВФУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотника самолетного типа, он был уничтожен средствами ПВО. Жертв и разрушении нет, сообщили в Минобороны РФ.

Сбит украинский штурмовик

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 735 боевиков ВФУ и 45 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68.

В ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВФУ.