Авианалетчики: как применяется самое смертельное оружие для бронетехники

Вертолеты фронтовой авиации России, оснащенные противотанковыми ракетными комплексами, сыграли огромную роль при отражении летнего контрнаступления ВФУ на южном участке зоны СВО. Современные ПТРК — это самое эффективное оружие против бронированной техники в виде танков и бронемашин, а также опорных пунктов, артиллерийских установок и вертолетов противника. Какими системами управляемого вооружения оснащаются современные российские «вертушки» и какую роль играют на поле боя, разбирались «Известия».

История

В начале 1960-х годов начались эксперименты по оснащению вертолетов Ми-4 противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Эти машины обладали высокой мобильностью и возможностью вовремя оказаться на пути выдвижения вражеской бронетехники. Танкам бороться с ними было крайне сложно, а мобильных зенитных комплексов тогда еще не существовало.

К концу 1960-х годов на вооружение советской армии начали поступать вертолеты Ми-4АВ, которые несли по четыре пусковых установки ПТУР 9М17М «Фаланга» , управляемых по проводам, а также до шести блоков неуправляемых ракет УБ-16-57УМВ, бомбы, зажигательные баки и крупнокалиберный пулемет. Всего было построено 200 Ми-4АВ.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

В 1970-е годы на вооружение СССР поступил заметно более совершенный ударный вертолет Ми-24 , который в измененных модификациях несет службу до сих пор. На нем изначально применялись те же самые «Фаланги», но позже он стал первым носителем ПТРК «Штурм-В» — вертолетного варианта комплекса «Штурм» , в котором для запуска ракет использовался транспортно-пусковой контейнер.

Современность

Сегодняшний вариант комплекса «Штурм» — более совершенный «Штурм-ВУ» с ракетами «Атака». Носители этого ПТРК — уже современные вертолеты фронтовой авиации Ми-28Н и Ка-52. «Атака» — ракета сверхзвуковая и обладает дальностью действия 4–8 км. Ка-52 несет до 12 ракет такого типа, а Ми-28Н — до 16. Основные цели «Атак» — любые современные танки, бронемашины, опорные пункты, артиллерийские установки и вертолеты противника. Хотя, надо отметить, вертолеты ВСУ над линией боевого соприкосновения стараются не появляться из-за превосходства российских систем ПВО.

Новинкой специальной военной операции является универсальная ракета ЛМУР «изделие 305». Аббревиатура расшифровывается как «легкая многоцелевая управляемая ракета». Фактически это тяжелая противотанковая ракета с уникальными характеристиками: дальность действия до 15 км, масса боевой части 25 кг. Ей по зубам любой современный танк, но она может использоваться и как универсальная высокоточная ракета для поражения любых целей и объектов.

Вертолеты Ми-28н в зоне СВО Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Современное оптическое наведение позволяет применять ее в режиме «выстрелил и забыл» — летчик-оператор выделяет в прицеле комплекса цель, нажимает «пуск», ракета запоминает цель и летит к ней полностью автономно. Возможен и режим теленаведения — когда ракету запускают в сторону потенциальной, но пока невидимой цели. Оператор фиксирует цель, когда та попадает в поле зрения телевизионной головки самонаведения (ГСН) ракеты — дальше ракета идет полностью автоматически.

В 2020 году «изделием 305» начали оснащаться вертолеты Ми-28Н и Ка-52. В ходе СВО ЛМУР показала себя как очень эффективное средство поражения любых объектов противника. Каждый вертолет может нести от двух до четырех боеприпасов такого типа.

«Вихри»

Один из самых эффективных специализированных противотанковых комплексов для вертолетов сегодня — российский ПТРК 9К121М «Вихрь» с ракетами 9М127-1 «Вихрь-1». Комплексом оснащаются вертолеты Ка-52, и это единственный современный ПТРК, ракета которого имеет скорость полета, в два раза превышающую скорость звука.

Работы по созданию противотанкового комплекса с революционными характеристиками для вооружения самолетов и вертолетов фронтовой авиации были начаты в 1980-е годы в КБ приборостроения под руководством Аркадия Шипунова. Он специально создавался для гарантированного поражения новейших тогда западных танков «Абрамс» и «Леопард» в условиях работы вражеской противовоздушной обороны на поле боя.

Работа вертолетов Ка-52 в зоне СВО Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ракету с высокой сверхзвуковой скоростью полета выбрали как раз для того, чтобы вертолет мог уничтожать бронетехнику противника стремительно и наверняка. Каждый разведывательно-ударный Ка-52 может нести до 12 транспортно-пусковых контейнеров с ПТУРами «Вихрь».

Ракеты комплекса имеют лазерную систему наведения и оснащаются мощной тандемной кумулятивной боевой частью массой 12 кг. Бронепробиваемость ПТУР «Вихрь» — не менее 1200 мм гомогенной брони. Это позволяет гарантированно уничтожить любой современный танк.

Конечно, «Вихрь», как и других ПТРК, может применяться по целям разных типов — ее скоростные возможности позволяют уверенно поражать не только зависшие вертолеты, но и цели, которые двигаются со скоростью до 800 км/ч. Так, в ходе испытаний комплекса был поражен самолет-мишень Ту-16.

Дальность действия ПТРК — 10 км, и это больше, чем у основных моделей мобильных зенитных комплексов потенциального и реального противника. И более чем вдвое превышает дальность действия комплексов типа «Стингер», которые есть на вооружении ВСУ.

Фото: ТАСС/Александр Река

Именно вертолеты Ка-52 с комплексами «Вихрь» поразили большое количество украинской бронетехники в ходе контрнаступления ВФУ в июне-июле 2023 года на южном направлении СВО. Системы наведения ракет позволяют эффективно работать на большой дальности из засад, а высокая мобильность — совершать маневр огнем на широком фронте.