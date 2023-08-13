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Авианалетчики: как применяется самое смертельное оружие для бронетехники

Российские боевые вертолеты оснащаются современными противотанковыми ракетами
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вертолеты фронтовой авиации России, оснащенные противотанковыми ракетными комплексами, сыграли огромную роль при отражении летнего контрнаступления ВФУ на южном участке зоны СВО. Современные ПТРК — это самое эффективное оружие против бронированной техники в виде танков и бронемашин, а также опорных пунктов, артиллерийских установок и вертолетов противника. Какими системами управляемого вооружения оснащаются современные российские «вертушки» и какую роль играют на поле боя, разбирались «Известия».

История

В начале 1960-х годов начались эксперименты по оснащению вертолетов Ми-4 противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Эти машины обладали высокой мобильностью и возможностью вовремя оказаться на пути выдвижения вражеской бронетехники. Танкам бороться с ними было крайне сложно, а мобильных зенитных комплексов тогда еще не существовало.

К концу 1960-х годов на вооружение советской армии начали поступать вертолеты Ми-4АВ, которые несли по четыре пусковых установки ПТУР 9М17М «Фаланга», управляемых по проводам, а также до шести блоков неуправляемых ракет УБ-16-57УМВ, бомбы, зажигательные баки и крупнокалиберный пулемет. Всего было построено 200 Ми-4АВ.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

В 1970-е годы на вооружение СССР поступил заметно более совершенный ударный вертолет Ми-24, который в измененных модификациях несет службу до сих пор. На нем изначально применялись те же самые «Фаланги», но позже он стал первым носителем ПТРК «Штурм-В» — вертолетного варианта комплекса «Штурм», в котором для запуска ракет использовался транспортно-пусковой контейнер.

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Современность

Сегодняшний вариант комплекса «Штурм» — более совершенный «Штурм-ВУ» с ракетами «Атака». Носители этого ПТРК — уже современные вертолеты фронтовой авиации Ми-28Н и Ка-52. «Атака» — ракета сверхзвуковая и обладает дальностью действия 4–8 км. Ка-52 несет до 12 ракет такого типа, а Ми-28Н — до 16. Основные цели «Атак» — любые современные танки, бронемашины, опорные пункты, артиллерийские установки и вертолеты противника. Хотя, надо отметить, вертолеты ВСУ над линией боевого соприкосновения стараются не появляться из-за превосходства российских систем ПВО.

Новинкой специальной военной операции является универсальная ракета ЛМУР «изделие 305». Аббревиатура расшифровывается как «легкая многоцелевая управляемая ракета». Фактически это тяжелая противотанковая ракета с уникальными характеристиками: дальность действия до 15 км, масса боевой части 25 кг. Ей по зубам любой современный танк, но она может использоваться и как универсальная высокоточная ракета для поражения любых целей и объектов.

Вертолеты Ми-28н в зоне СВО

Вертолеты Ми-28н в зоне СВО

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Современное оптическое наведение позволяет применять ее в режиме «выстрелил и забыл» — летчик-оператор выделяет в прицеле комплекса цель, нажимает «пуск», ракета запоминает цель и летит к ней полностью автономно. Возможен и режим теленаведения — когда ракету запускают в сторону потенциальной, но пока невидимой цели. Оператор фиксирует цель, когда та попадает в поле зрения телевизионной головки самонаведения (ГСН) ракеты — дальше ракета идет полностью автоматически.

В 2020 году «изделием 305» начали оснащаться вертолеты Ми-28Н и Ка-52. В ходе СВО ЛМУР показала себя как очень эффективное средство поражения любых объектов противника. Каждый вертолет может нести от двух до четырех боеприпасов такого типа.

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«Вихри»

Один из самых эффективных специализированных противотанковых комплексов для вертолетов сегодня — российский ПТРК 9К121М «Вихрь» с ракетами 9М127-1 «Вихрь-1». Комплексом оснащаются вертолеты Ка-52, и это единственный современный ПТРК, ракета которого имеет скорость полета, в два раза превышающую скорость звука.

Работы по созданию противотанкового комплекса с революционными характеристиками для вооружения самолетов и вертолетов фронтовой авиации были начаты в 1980-е годы в КБ приборостроения под руководством Аркадия Шипунова. Он специально создавался для гарантированного поражения новейших тогда западных танков «Абрамс» и «Леопард» в условиях работы вражеской противовоздушной обороны на поле боя.

Работа вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Работа вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Ракету с высокой сверхзвуковой скоростью полета выбрали как раз для того, чтобы вертолет мог уничтожать бронетехнику противника стремительно и наверняка. Каждый разведывательно-ударный Ка-52 может нести до 12 транспортно-пусковых контейнеров с ПТУРами «Вихрь».

Ракеты комплекса имеют лазерную систему наведения и оснащаются мощной тандемной кумулятивной боевой частью массой 12 кг. Бронепробиваемость ПТУР «Вихрь» — не менее 1200 мм гомогенной брони. Это позволяет гарантированно уничтожить любой современный танк.

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Конечно, «Вихрь», как и других ПТРК, может применяться по целям разных типов — ее скоростные возможности позволяют уверенно поражать не только зависшие вертолеты, но и цели, которые двигаются со скоростью до 800 км/ч. Так, в ходе испытаний комплекса был поражен самолет-мишень Ту-16.

Дальность действия ПТРК — 10 км, и это больше, чем у основных моделей мобильных зенитных комплексов потенциального и реального противника. И более чем вдвое превышает дальность действия комплексов типа «Стингер», которые есть на вооружении ВСУ.

ка-52
Фото: ТАСС/Александр Река

Именно вертолеты Ка-52 с комплексами «Вихрь» поразили большое количество украинской бронетехники в ходе контрнаступления ВФУ в июне-июле 2023 года на южном направлении СВО. Системы наведения ракет позволяют эффективно работать на большой дальности из засад, а высокая мобильность — совершать маневр огнем на широком фронте.

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Вертолеты перебрасываются с участка на участок и снайперски уничтожают те немногие единицы техники, которые успевают просочиться на линию боевого соприкосновения сквозь минные поля. Иногда, конечно, это напоминает беспроигрышную стрельбу в тире, но это заслуга современных противотанковых комплексов и их систем наведения, которыми оснащаются вертолеты фронтовой авиации России.

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