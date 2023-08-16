Остатки кратки: ВФУ вынуждены вводить в бой последние стратегические резервы

Военный ресурс украинских вооруженных формирований практически исчерпан — это показывают предварительные итоги боевых действий в зоне СВО, сообщил министр обороны Сергей Шойг у 15 мая. По его словам, США в пользу Украины «зачищают арсеналы партнеров» в разных регионах мира. Также в этот день ВС РФ нанесли мощный удар по ключевым военным предприятиям Украины. Эксперты отмечают, что ВПК Украины, как единый организм, который мог производить танки, БТРы и другое сложное вооружение, перестал существоват ь, а оставшимся предприятиям наша армия не дает развернуться — тут же наносит удары. На запорожском направлении ВФУ впервые ввели в бой 82-ю бригаду — это последнее соединение стратегического резерва. На ее вооружении стоят американские бронетранспортеры «Страйкер» и британские танки «Челленджер».

Спецоперация показала

Предварительные итоги боевых действий в зоне СВО показывают, что военный ресурс ВФУ практически исчерпан, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности 15 августа.

По его словам, под лозунгом поддержки Украины США зачищают арсеналы партнеров в разных регионах мира, чтобы в дальнейшем установить монополию своего военно-промышленного комплекса.

— Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились, — сказал Шойгу.

Он также указал на роль Запада в боях на Украине.

Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сегодня России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал министр.

Он обратил внимание на то, что использование западного вооружения и натовских стандартов не обеспечивает превосходство на поле боя.

В то же время, по словам министра, на украинских военнослужащих испытываются западные концепции ведения боевых действий.

— Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что Запад «не принимает в расчет» уровень потерь ВФУ. Кроме того, Сергей Шойгу сказал, что Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

— Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы, — подчеркнул он.

Сергей Шойгу заявил, что возникла большая гуманитарная проблема, связанная с решением США о поставке ВФУ кассетных боеприпасов. Он напомнил, что ранее американские представители неоднократно заявляли о том, что их использование — военное преступление.

— Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет, — сказал он.

Министр обратил внимание на то, что у России на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы.

— До настоящего времени, по гуманитарным соображениям, мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено , — подчеркнул Шойгу.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Также он рассказал о том, что производство БПЛА и морских дронов, которыми наносятся удары по объектам в Крыму, было развернуто вблизи зернохранилищ.

Отдельно министр обрисовал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

— Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу, — сообщил министр.

В завершении Сергей Шойгу сказал, что российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причем вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования.

ВПК Украины под ударом

В ночь на 15 августа ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима , сообщили в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские военные поразили места, где осуществлялось изготовление украинских ракет, в том числе переделка С-200 в ударные варианты. Были поражены не только производственные мощности, но и уничтожены запасы уже готовых ракет. Также удар был нанесен по местам, где такие операции планировались.

Украинский ВПК уже не может делать нужные марки стали, производить танки, БТР, ракеты и артиллерийские стволы — страна полностью зависит от Запада , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

— В первую очередь речь идет о ремонтных производствах, — объяснил он. — Всю ту технику, которая поступает из-за рубежа, везти в Европу нет смысла — это дорого и долго, ее надо ремонтировать на месте. По этой причине на Украине пытаются организовать ремонтные предприятия. Есть, конечно, предприятия, которые могут заниматься переделками старых систем вооружения — тех же зенитных ракет комплекса С-200 в ударные. Развернуться военному производству наши не дают. При обнаружении тут же наносятся удары.

Атаки бригад резерва ВФУ

ВФУ в течение суток продолжали попытки наступательных действий, сообщили в Минобороны РФ.

— На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, — рассказал Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование впервые ввело в бой 82-ю бригаду. Эта воинская часть оставалась последним украинским стратегическим резервом. На ее вооружении стоят американские бронетранспортеры «Страйкер» и британские танки «Челленджер». На запорожском направлении сейчас действует часть батальонов бригады.

По словам собеседников издания, у 82-й бригады очень серьезные проблемы с танками «Челленджер». Из-за большого веса и слабой конструкции, большинство из них находится в неисправном состоянии и требует ремонта различной длительности. Поэтому пока британские танки в бой не вводились.

Фото: ТАСС/Александр Река

Этот танк достаточно мощный, тяжелый, с приличной лобовой броней, но и достаточно старый — по боевой эффективности он на уровне «Леопардов» 1970-х годов, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас британцы танки вообще не выпускают, — напомнил он. — У «Челленджеров» много минусов. Он никогда не считался надежным и к тому же он самый тяжелый из танков — весит около 70 т. Это будет мешать его маневренности на поле боя, переправам, потому что мосты там давно не ремонтировались и далеко не все рассчитаны на такой вес. Это не раз уже становилась проблемой, что мосты проваливались под тяжелыми машинами.

Главная опасность в том, что англичане к этому танку должны были поставить снаряды с объединенным ураном — это грозит радиоактивным заражением.

— Но, если пойдут, значит наши будут их бить. С вертолетов, ПТУРов, из танков с закрытых позиций, артиллерией, — отметил он. — Там есть слабые места, и наши знают их.

Неудачный штурм

Противник продолжал атаковать и на других направлениях. На купянском подразделении Западной группировки отразили шесть атак ВФУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Ольшана и Синьковка Харьковской области.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 11 атак подразделений ВФУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Красногоровки и Невельского в ДНР.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На краснолиманском направлении группировка войск Центр отбила три атак и в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино в ЛНР и Веселое в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и пресекли деятельность диверсионной группы 31-й мехбригады ВФУ.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 800 боевиков и 58 единиц техники.

Меткий «Бук»

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посмотрел, как российские зенитчики уничтожают ракеты Storm Shadow и HIMARS под Угледаром.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» несет службу круглосуточно. Ребята уничтожают любые цели в небе, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

— Летел HIMARS. Захватили его очень быстро, потому что расчет уже слаженный, всё знает, всё умеет. Захватили и в течение секунд 10 отработали — всё, бой законче н, — рассказал начальник расчета с позывным Кондор.

Фото: РИА Новости

По словам военнослужащих, сначала интенсивность перехватов снарядов была большая, но сейчас их стало заметно меньше.

Зенитчики работают по баллистическим и аэродинамическим целям, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО).

— В начале, когда я приехал, сбивали много. Сейчас активность уменьшилась. Я думаю, может у них снаряды кончились или наши поджимают на передке и у них нет возможности столько атаковать, — предполагает механик-водитель с позывным Мать.

Расчет ЗРК «Бук» уничтожил более 20 целей, а у батареи количество сбитых летательных аппаратов и боеприпасов давно перевалило за сотню.

Сняли SCALP

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 845 боевиков ВФУ и 49 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В районе Краматорска в ДНР поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВФУ.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВФУ.

Над территорией Белгородской области 15 мая около 17:00 российские ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.