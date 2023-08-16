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Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские силы уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Минобороны России публикует кадры работы российских бойцов в среду, 16 августа.

Расчет беспилотников обнаружил замаскированную огневую позицию 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) американского производства Paladin. По технике украинских боевиков был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», уточнили в военном ведомстве. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как «Ланцет» попадает в американскую артустановку, после чего она взрывается.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в ходе артиллерийских боев подразделение Восточной военной группировки уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета и более 10 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, российские бойцы, находясь под постоянным огневым обстрелом со стороны украинских войск, смогли вывести из строя два артиллерийских орудия.

За день до этого, 15 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на запорожском направлении ВС России были отражены три атаки ВСУ. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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