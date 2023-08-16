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ВС РФ уничтожили станковый гранатомет и свыше 10 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Подразделение Восточной военной группировки в ходе артиллерийских боев уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета и более 10 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 16 августа ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Командир артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Марат Осанов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боев артиллеристам под командованием Осанова под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось <…> уничтожить расчет автоматического станкового гранатомета и свыше десятка националистов», — сказал он.

Кроме того, российские военнослужащие, находясь под постоянным огневым обстрелом со стороны ВСУ, смогли вывести из строя два артиллерийских орудия.

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Накануне Чехов сообщил, что российские артиллеристы уничтожили несколько артиллерийских орудий ВСУ, находясь под огнем противника на одном из участков южнодонецкого направления.

14 августа начальник пресс-центра группировки войск «Восток» отметил, что экипажам танков под командованием старшего лейтенанта Романа Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, а также ликвидировать несколько десятков украинских боевиков, указал начальник пресс-центра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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