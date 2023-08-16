ВС РФ уничтожили станковый гранатомет и свыше 10 боевиков ВСУ

Подразделение Восточной военной группировки в ходе артиллерийских боев уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета и более 10 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 16 августа ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Командир артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Марат Осанов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боев артиллеристам под командованием Осанова под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось <…> уничтожить расчет автоматического станкового гранатомета и свыше десятка националистов», — сказал он.

Кроме того, российские военнослужащие, находясь под постоянным огневым обстрелом со стороны ВСУ, смогли вывести из строя два артиллерийских орудия.

Накануне Чехов сообщил, что российские артиллеристы уничтожили несколько артиллерийских орудий ВСУ, находясь под огнем противника на одном из участков южнодонецкого направления.

14 августа начальник пресс-центра группировки войск «Восток» отметил, что экипажам танков под командованием старшего лейтенанта Романа Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, а также ликвидировать несколько десятков украинских боевиков, указал начальник пресс-центра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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