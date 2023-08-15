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Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили несколько орудий ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 15 августа сообщил, что российские артиллеристы уничтожил несколько артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь под огнем противника.

«В условиях постоянного огневого воздействия артиллерии ВСУ расчету под командованием сержанта Нагаймонова удалось за короткое время уничтожить несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Чехов, командир артиллерийского оружия артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки «Восток» сержант Шанкор Нагаймонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению противника в рамках контрбатарейной борьбы на одном из участков южнодонецкого направления.

По его словам, военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

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Накануне Чехов сообщил, что экипажам танков под командованием старшего лейтенанта Романа Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, а также ликвидировать несколько десятков украинских боевиков, указал начальник пресс-центра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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