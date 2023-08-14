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Российские бойцы уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные ликвидировали три опорных пункта и склад с боеприпасами украинских боевиков в районе Урожайного. Об этом 14 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Огнем артиллерии уничтожено три опорных пункта, ударом армейской авиации уничтожен склад боеприпасов, также противник несет потери в живой силе и технике», — приводится его сообщение в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что в районе Угледара артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт временной дислокации боевиков в районе Углесборочной и боевая бронированная машина северо-западнее Приютного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет севернее Никольского.

Также российская артиллерия ударила по скоплению живой силы украинских боевиков вблизи Старомайорского и южнее Равнополь. Помимо этого западнее Старомайорского мотострелковыми подразделениями уничтожен наблюдательный пункт ВСУ.

Чехов отметил мужество российских бойцов. В частности, он рассказал о командире взвода танковой бригады группировки старшем лейтенанте Романе Старостенко, который в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления.

Экипажам танков под командованием Старостенко за короткий срок удалось выявить и уничтожить два пикапа, расчет автоматического станкового гранатомета, два БМП иностранного производства, а также ликвидировать несколько десятков украинских боевиков, указал начальник пресс-центра.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении за сутки. Украинские боевики не смогли прорвать оборону российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также 14 августа оборонное ведомство показало, как российские войска поразили батарею С-300 ВСУ в Николаевской области. На кадрах видно расположение пусковых установок зенитного ракетного комплекса на окраине села. В результате нанесения удара произошла детонация снарядов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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