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ВС России отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки. Об этом сообщил 14 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские боевики не смогли прорвать оборону российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «Мста-Б», — рассказал Конашенков.

Также добавляется, что в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток», а также удары оперативно-тактической авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение противнику в районах Урожайного и Старомаойрского в ДНР.

«В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства», — добавили в Минобороны РФ.

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Ранее, 13 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские силы при поддержке артиллерии и авиации поразили подразделения ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник понес потери в живой силе и технике. Кроме того, российская реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого.

До этого, 11 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские боевики не смогли закрепиться в Урожайном. Ранее, 8 августа, Чехов сообщал, что российские военнослужащие отразили несколько атак боевиков в направлении Урожайного в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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