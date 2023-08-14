Минобороны показало поражение батареи С-300 ВСУ в Николаевской области

Российские войска поразили батарею С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Видео опубликовало Минобороны РФ 14 августа.

На кадрах видно расположение пусковых установок зенитного ракетного комплекса на окраине села. После поражения произошла детонация снарядов.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, по складу боеприпасов, а также двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, артиллеристы 7-й бригады группировки «Юг» ВС России 12 августа ликвидировали украинских боевиков и их технику на белогоровском направлении в Луганской Народной Республике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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