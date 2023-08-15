Карта спецоперации на Украине 15 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 августа можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС страны нанесли удары по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Также по его словам, в течение суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

На запорожском направлении были отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ. Потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы МСТА-Б.

На купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и «Гвоздика», две самоходных гаубицы на колесном шасси Zuzana-2 словацкого производства, орудие Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На донецком направлении ВС РФ отразили 11 атак. Потери противника составили до 230 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и «Акация», а также гаубица Д-20

На краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено комплексное огневое поражение противнику. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица МСТА-Б, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35-украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.